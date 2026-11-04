El crédito hipotecario aceleró su tasa de crecimiento interanual de 7,6% en agosto a 7,8% en septiembre de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Este desempeño estuvo asociado principalmente al aumento de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron 8,4% interanual, mientras que los otorgados en moneda extranjera disminuyeron 2,1%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,9% en septiembre, impulsado por los préstamos concedidos en soles, que crecieron 1,0%.

En contraste, los préstamos para vivienda otorgados en dólares registraron una variación mensual de -0,2%

Asimismo, se mantiene la preferencia por el financiamiento en soles para la adquisición de viviendas. En septiembre de 2026, el coeficiente de dolarización de estos créditos se mantuvo en 5,2%, por lo que cerca del 95% del saldo está denominado en moneda nacional.