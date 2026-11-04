En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,9% en septiembre. Foto: Freepik
En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,9% en septiembre. Foto: Freepik
Por Redacción EC

El crédito hipotecario aceleró su tasa de crecimiento interanual de 7,6% en agosto a 7,8% en septiembre de 2026, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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