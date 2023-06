El déficit fiscal acumulado en 12 meses en Perú, hasta mayo de 2023, llegó a 2,4 % del Producto Bruto Interno (PBI), un porcentaje similar al de abril pasado y mayor en 0,7 puntos al de diciembre de 2022, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El ente emisor señaló que en mayo pasado el sector público no financiero registró un déficit de S/ 409 millones (US$ 112 millones), mayor al del mismo mes de 2022, causado por la disminución de los ingresos corrientes y el aumento del gasto no financiero.

Los ingresos corrientes del gobierno general disminuyeron en 3,9 % interanual en el quinto mes del año, debido a la reducción de los ingresos tributarios del Gobierno nacional en 8,8 %, aunque los ingresos no tributarios compensaron parcialmente esa caída, al crecer en 10,6 %.

El BCR agregó que, en general, se observan menores ingresos por el impuesto a la renta de personas jurídicas y por el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las importaciones, así como por el mayor nivel de devoluciones de impuestos.

A ello se suma la caída de regalías y del canon petrolero y gasífero, anotó.

Por otra parte, el gasto no financiero del gobierno general aumentó 4,7 % en mayo, en particular por el mayor gasto corriente en las tres instancias de gobierno (nacional, regional y municipal) y por otros gastos de capital.

Además, la formación bruta de capital disminuyó en 8 % debido al menor gasto de los gobiernos locales, pero la mayor ejecución del Gobierno nacional y gobiernos regionales aumentó esta variable en un 5,4 % entre enero y mayo.

En lo que va del año, el sector público no financiero registró un superávit de S/ 8.561 millones, menor al registrado en el mismo período de 2022, cuando fue de S/15.589 millones, concluyó el BCR.

