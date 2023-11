Desde Huancayo

Los últimos resultados que ha reportado la economía peruana han llevado a que, como dijo Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú durante su presencia en InPerú Huancayo, el Perú haya dejado de ser la estrella de América Latina. De hecho, de acuerdo al último reporte del BCRP, la economía peruana ya registra tres trimestres consecutivos en negativo.

En promedio, sostuvo, la economía crece 2,8%, menos de la mitad del ritmo de expansión que tenía antes, cuando crecía a un ritmo de 6%, y ahora con una tendencia a la baja.

“La ventaja de ver países, regiones, es que encontramos patrones que se repiten, y esto sucede en América Latina. Desde hace una década la región crece menos”, afirmó.

¿Qué se necesita para crecer? Según Armas, lo realmente efectivo no es a corto plazo, toma tiempo. No obstante, “ya no se habla mucho de las reformas en la región”.

El Perú acumuló tres trimestres consecutivos a la baja, reafirmando la recesión. (Foto: Elías Alfageme | GEC) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Y en esa línea, el Perú ya no solo es un país que no crece sino que, además, ya dejó de ser la estrella de la región por su desempeño económico.

Esto, comenta, responde a muchos factores, entre ellos la inestabilidad política. “Hay un grave problema de inestabilidad. Cuando miran al Perú, ven que desde el 2016 hay una rotación de casi un presidente por año y ese número se amplía si hablamos de ministros o viceministros”, apuntó.

Además de la corrupción, con la que se han perdido millones de soles en proyectos paralizados, tanto desde grandes proyectos hasta pequeños, en los que se observan problemas en expedientes técnicos o expropiaciones que no se logran arreglar, comentó el funcionario: “Hay varios problemas de gestión pública”.

¿Y qué pasa en la región Junín?

Armas destacó que el peso del PBI de Junín es mayor al que tiene el Perú en término de sectores como agricultura y minería, motores de la economía, sectores que arrastras a otros como metalmecánica o manufactura. No obstante, Armas indicó también que cuando la economía del Perú crecía a un ritmo de 6%, en promedio, Junín crecía la mitad. Esto era un 3,1%. “Lo que ha permitido que recupere su posición relativa ha sido la inversión minera, un tema fundamental fue cuando el proyecto Toromocho comenzó a producir”, sostuvo.

Huancayo , la ciudad incontrastable, es sede de InPerú en esta segunda jornada descentralizada. La infraestructura es un tema medular para su desarrollo. (Foto: Huancayo Inolvidable). / Huancayo Inolvidable

Asimismo, durante InPerú Huancayo, mencionó también que un tema fundamental para trabajar en el sector es la infraestructura, que tiene una ventaja por su cercanía a Lima. Pero que pese a ello, lamentablemente, “Junín, que tiene 1′400 000 habitantes, se ha alejado de Lima por no desarrollar su infraestructura [para impulsar su conectividad]. Este es un tema fundamental”, apuntó.