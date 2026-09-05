Fenómeno de El Niño prevención | Foto: Internet.
Fenómeno de El Niño prevención | Foto: Internet.
Por Redacción EC

El Fenómeno El Niño empieza a reflejarse en los planes de contingencia de las empresas, especialmente en el norte del país. Mientras a nivel nacional el 83% de las compañías encuestadas por el Banco Central de Reserva señala que ya tomó o planea tomar medidas preventivas, en la zona norte esta proporción se eleva a 94%. Además, todas las empresas consultadas en esta región esperan algún tipo de afectación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: