El Fenómeno El Niño empieza a reflejarse en los planes de contingencia de las empresas, especialmente en el norte del país. Mientras a nivel nacional el 83% de las compañías encuestadas por el Banco Central de Reserva señala que ya tomó o planea tomar medidas preventivas, en la zona norte esta proporción se eleva a 94%. Además, todas las empresas consultadas en esta región esperan algún tipo de afectación.

La diferencia también se observa en las medidas que están adoptando. Según la encuesta del BCR, en el norte, 77% de las empresas ha reforzado o planea reforzar sus instalaciones, mientras que 66% prepara planes de continuidad operativa y 50% contempla establecer rutas logísticas alternativas.

A nivel nacional, las principales acciones son precisamente estas últimas: 42% de las empresas opta por rutas logísticas alternativas, 41% por planes de continuidad operativa y 40% por el reforzamiento de instalaciones.

Logística y costos, entre las principales preocupaciones

El impacto del FEN no se limita a posibles daños físicos. Para las empresas encuestadas a nivel nacional, el principal canal de afectación serían los retrasos o mayores costos logísticos, señalado por 62% de las compañías.

Le siguen las dificultades para distribuir productos, mencionadas por 43%; el incremento en el precio de los insumos, por 42%; y una menor disponibilidad de estos, por 37%. Solo 10% de las empresas consultadas no espera ningún efecto.

Este escenario también podría trasladarse a sus resultados. El 67% de las empresas espera un aumento de sus costos, aunque una mayoría —63%— no prevé modificar sus precios de venta. En paralelo, 48% anticipa menores ventas y 46% una reducción de su producción.

El norte concentra los mayores riesgos

En la zona norte, las perspectivas son más severas. El 100% de las empresas encuestadas espera algún tipo de afectación por el Fenómeno El Niño.

Los principales riesgos identificados son los daños a instalaciones o equipos, mencionados por 77% de las compañías, y los retrasos o mayores costos logísticos, señalados por 76%.

El impacto esperado también se refleja directamente en la actividad: 81% de las empresas del norte prevé menores ventas y 69% anticipa una reducción de su producción.

La mayor exposición de esta zona se traduce, así, en una mayor preparación empresarial frente al fenómeno, pero también en expectativas de un impacto más fuerte sobre sus operaciones.

¿Quiénes aún no toman medidas?

A nivel nacional, el grupo que no prevé adoptar medidas preventivas está concentrado principalmente en servicios —con actividades como salud, seguridad y servicios aeroportuarios—, comercio y manufactura.

En contraste, la elevada proporción de empresas que ya está tomando previsiones muestra que el FEN empieza a ser incorporado no solo como un riesgo climático, sino también como un factor que puede afectar costos, logística, ventas y continuidad de las operaciones.