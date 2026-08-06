Una encuesta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) evidencia el optimismo de los empresarios peruanos de cara al nuevo año y muestra cuáles serán los retos y prioridades para el sector empresarial.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) evidencia el optimismo de los empresarios peruanos de cara al nuevo año y muestra cuáles serán los retos y prioridades para el sector empresarial.
Por Redacción EC

Los empresarios en el país continúan demostrando su optimismo por el andar de la economía y la última Encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) lo demuestra. Según el BCR, 16 de un total de 18 indicadores en la última encuesta realizada en julio se situaron en el tramo optimista (por encima de 50 puntos), con el indicador de las expectativas sobre la economía a 12 meses anotando el puntaje más alto del sondeo.

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