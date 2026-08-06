Los empresarios en el país continúan demostrando su optimismo por el andar de la economía y la última Encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) lo demuestra. Según el BCR, 16 de un total de 18 indicadores en la última encuesta realizada en julio se situaron en el tramo optimista (por encima de 50 puntos), con el indicador de las expectativas sobre la economía a 12 meses anotando el puntaje más alto del sondeo.

Las expectativas a tres meses —habitualmente correlacionadas con el optimismo para invertir y el desempeño de la inversión privada— pasaron de 55,5 puntos en junio a 62,3, superando el umbral de 60 puntos por primera vez en casi nueve años.

La última vez que este indicador estuvo por encima del puntaje de 60 fue en noviembre del 2017, cuando anotó 62,6 puntos.

En los últimos nueve años este indicador ha estado sujeto a diversos vaivenes político-económicos, llegando a tocar, incluso, niveles de un dígito al inicio de la pandemia del Covid-19. Desde junio del 2024 se mantuvo consecutivamente en el tramo optimista, en línea con el repunte de la inversión privada; aunque esta racha se vio interrumpida en abril y mayo del 2026, cuando aumentó la incertidumbre empresarial antes de que finalizara la segunda vuelta presidencial.

Culminadas las elecciones, las expectativas empresariales volvieron a repuntar.

Similar escenario se ha visto en las expectativas empresariales sobre la economía a 12 meses: el puntaje subió de 68,6 en junio a 72,1 al cierre de julio. La cifra también se posiciona como la más alta desde noviembre del 2017, cuando llegó a 76,1 puntos: este indicador no había vuelto a superar el umbral de 70 puntos desde diciembre del 2018.

Expectativas de inflación al alza

De otro lado, las expectativas macroeconómicas sobre el indicador de inflación de este año registraron un incremento por parte de los diversos agentes económicos encuestados: analistas, sistema financiero y empresas no financieras; en línea con el aumento de precios al consumidor que se ha vislumbrado a la fecha.

En el caso de los analistas económicos, la expectativa de inflación para el 2026 pasó de 3,20% en junio a 3,85% en julio. Para el sistema financiero, esta estimación pasó de 3,10% en junio a 3,55% en julio. Finalmente, las empresas no financieras incrementaron su proyección para la inflación en 0,20 puntos porcentuales, pasando de 2,80% en junio a 3% en julio (el límite del rango meta del BCR).

No obstante, las expectativas de inflación de los agentes para el 2027 se mantuvieron prácticamente estables: solo se registró un leve aumento de 0,03 puntos porcentuales en la expectativa de los analistas económicos, pasando de 2,50% en junio a 2,53% en julio.

En tanto, en julio la expectativa de crecimiento del PBI para este 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango entre 3,1% y 3,3%, ligeramente por encima de lo estimado en junio pasado; y para 2027, la expectativa de crecimiento se situó entre 3,2% y 3,4%. Para el 2028, los agentes económicos anticipan un crecimiento entre 3,2% y 3,7%.

Tipo de cambio: expectativas a la baja

La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 pasó a ubicarse en un rango de S/3,35 a S/3,40 por dólar; mientras que, para 2027, entre S/3,35 y S/3,45 por dólar. Para 2028, el rango fue de S/3,40 a S/3,50 por dólar.