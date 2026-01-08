El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comenzó el año manteniendo la tasa de interés de referencia en 4,25%. Esta medida se toma en un contexto donde los precios muestran un comportamiento favorable y la economía local da señales de optimismo.

Inflación bajo control y dentro de la meta

La principal razón detrás de esta decisión es que la inflación se mantiene en niveles saludables. Al cierre de diciembre, la tasa de inflación anual se ubicó en 1,5%, lo cual es una cifra cercana al centro del rango meta establecido por las autoridades.

Además, la confianza en el futuro de los precios es positiva: las expectativas de inflación para los próximos doce meses bajaron a 2,1%. Se estima que, durante todo el horizonte de proyección, el aumento de precios se mantendrá alrededor del 2%.

Una economía con buen ritmo

El BCRP destacó que la actividad económica en el Perú sigue mostrando un buen desempeño, situándose cerca de su nivel potencial. La mayoría de los indicadores que miden la situación actual y las expectativas de las empresas se mantienen en el tramo optimista.

A nivel global, el panorama es de cautela: se espera un crecimiento mundial moderado, un poco menor al que se registró en el año 2025.

¿Qué pasará con la inflación?

El BCRP proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro (2%) del rango meta (que va del 1% al 3%) hacia fines de año. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

Casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Asimismo, anotan que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja en el mediano plazo.

La próxima sesión del Directorio será el 12 de febrero de este año.