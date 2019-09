Velarde: propuesta de la OCDE es viable, pero no sé si es buena

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por encargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), presentó un diagnóstico y propuestas para reformar el sistema previsional peruano.

Entre una de las varias conclusiones y propuestas, Pablo Antolín, Jefe de la Unidad de Pensiones Privados de la OCDE, afirmó que en Perú las AFP y la ONP deben dejar de competir para complementarse, y con ello todas las personas deben aportar en ambos sistemas como también recibir pensiones de ellas.

►SBS autoriza fusión de Interbank con subsidiarias Contacto e Inversiones Huancavelica

►IPE: ¿Cómo le va a Perú en inclusión financiera?

Sobre esta última propuesta, varios especialistas se han mostrado en contra, debido a las ineficiencias del sistema público gestionado por la ONP.

Sobre el particular, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se mostró incrédulo sobre el impacto positivo que podría tener sobre los afiliados la propuesta de cotizar en forma paralela en ambos sistemas.

“[La propuesta de la OCDE] es viable, pero no sé si es buena”, dijo Velarde, tras su salida de la Comisión de presupuesto del Congreso.

El economista manifestó que si se piensa que se debe subsidiar a la ONP, los recursos “deberían salir de los ingresos generales del Estado” y no de los ahorros de las personas.

De acuerdo con el presidente de la autoridad monetaria, la situación de desfinanciamiento de la ONP y todos los problemas que enfrenta tienen que corregirse y de todas maneras implicará un costo fiscal para el Estado.

“Es injusto que una persona que haya cotizado 18 años no reciba nada. Eso de alguna forma hay que corregirse. Hay varios caminos, el que yo preferiría es otro, pero no me corresponde”, comentó.

TASA DE APORTE

El informe de la OCDE también plantea que las personas deban aumentar la participación de los ingresos que se ahorran (tasa de aporte).

Según Velarde, en Chile la propuesta ha generado el rechazo de la población a través de marchas en contra de la medida. Así, dada la experiencia recomendó que lo mejor sería incentivar a las personas para que de manera voluntaria trabajen más años a fin de que puedan alcanzar una pensión más alta.

“Si usted tiene que recibir pensión durante 25 años [después de jubilarse], obviamente la tasa de aporte necesitará elevarse, con lo cual parte de la solución sería trabajar más años. Creo que la gente está en perfecta condiciones para hacerlo. Pero para evitar problemas es más fácil que sea voluntario”, dijo.

El funcionario sostuvo que en el caso de las AFP, el ahorro para alcanzar una mayor pensión ya es voluntario puesto que se permite que las personas puedan ahorrar más tiempo para jubilarse después de los 65 años.

“Tal vez lo que podría trabajarse como opción que a partir de cierta edad, la comisión de administración de los fondos previsionales sea algo más baja para que tengan el estímulo de quedarse. Pero es un conjunto de ideas que tienen que trabajarse”, concluyó.