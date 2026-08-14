La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos. Así lo señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), quien advirtió además que en las últimas semanas ha aumentado de manera importante la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad extraordinaria.

Durante la presentación del Programa Monetario de agosto, Armas explicó que el escenario base considerado por el BCR en su último Reporte de Inflación contempla un FEN fuerte. Sin embargo, la información más reciente muestra un aumento en el riesgo de que el fenómeno alcance una intensidad mayor a la prevista, es decir, un escenario extraordinario.

“Julio ya está comenzando a recoger parte del efecto del fenómeno de El Niño. En parte explica que la inflación ya haya sido un poco mayor”, sostuvo.

El economista detalló que el incremento de precios observado en productos como el ají, el tomate y los huevos está relacionado, entre otros factores, con las temperaturas superiores a la normal. “Afecta el rendimiento de cultivos, afecta el rendimiento de las gallinas ponedoras”, explicó.

La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos.

Mayor riesgo de un FEN extraordinario

Según Armas, la información disponible al 17 de julio ya mostraba una mayor probabilidad de un FEN extraordinario respecto de las estimaciones previas del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). En particular, las probabilidades de un escenario fuerte y uno extraordinario se habían acercado para los meses de noviembre, diciembre y enero.

A ello se suma que, durante julio y los primeros días de agosto, las temperaturas del mar frente a las costas peruanas han superado el umbral de 3,5 grados utilizado como referencia para la categorización del fenómeno. “Ahora estamos muy atentos al comunicado del ENFEN”, señaló.

Armas remarcó que, de acuerdo con las últimas proyecciones mencionadas durante la presentación, el escenario de un FEN muy fuerte en el Pacífico Central se ha elevado significativamente. Para el periodo agosto-octubre, esta posibilidad alcanzaría el 75%, mientras que para octubre-diciembre llegaría al 95%.

“En las últimas semanas vemos que está por encima del nivel que corresponde a un FEN extraordinario y de ahí el comunicado que refiere justamente este riesgo importante que tiene nuestra economía”, afirmó.

La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos.

Inflación con sesgo al alza

El impacto de un FEN extraordinario todavía no está incorporado en la proyección central del BCR. El escenario base del último Reporte de Inflación asume un FEN fuerte, por lo que una mayor intensidad del fenómeno constituye uno de los riesgos que podrían alterar las perspectivas de precios.

En ese sentido, señaló que un fenómeno de mayor intensidad podría generar un incremento adicional de los precios de los alimentos, aunque el impacto dependerá de cómo se desarrolle el evento climático y de las zonas afectadas.

“Un FEN extraordinario, depende de sus características, va a tener desgraciadamente un mayor aumento en los precios de los alimentos”, indicó.

El BCR mantiene así un sesgo al alza para su proyección de inflación. Armas recordó que el dato de julio, de 4,07%, se ubicó dentro de la banda proyectada por el Banco Central, aunque “más hacia el tramo superior”.

La autoridad monetaria seguirá evaluando la evolución de la inflación y sus determinantes, entre ellos la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, para determinar si corresponde realizar ajustes en la posición de política monetaria.

La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos.

El impacto económico se verá en los próximos trimestres

El riesgo climático no solo está comenzando a trasladarse a los precios. Armas señaló que la economía mantiene un buen desempeño por el lado de la demanda interna y de las actividades no primarias. Sin embargo, las actividades primarias ya están sintiendo los efectos del FEN.

En cuanto a un eventual FEN extraordinario, el gerente central de Estudios Económicos explicó que su impacto sobre la actividad económica no necesariamente se observaría de manera inmediata. Si el escenario se confirma, los mayores efectos podrían concentrarse en los siguientes trimestres.

Por ello, el BCR incorporará la nueva información climática y económica en sus siguientes proyecciones. “En setiembre se van a presentar nuevas proyecciones con la información que se tenga en ese momento”, adelantó Armas.

La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos. | Foto: Andina

Otros riesgos para la economía

Además del fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el BCR identifica otros riesgos que podrían afectar las perspectivas de inflación y crecimiento.

Armas mencionó la evolución de los precios internacionales de los granos, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre las exportaciones de trigo y maíz a través del mar Negro, y las afectaciones sobre la producción de refinerías de petróleo en Rusia.

A ello se suma la situación en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de atención por su importancia para el transporte mundial de petróleo, así como un eventual escalamiento de la guerra comercial. “Recientemente se han aumentado los aranceles, incluyendo los de nuestro país”, concluyó.