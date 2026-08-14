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Resumen

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La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos. | Foto: Andina
La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos. | Foto: Andina
Por Fiorella Gil Mena

La inflación de julio, que alcanzó el 4,07% interanual, ya comenzó a reflejar los primeros efectos del fenómeno de El Niño (FEN), principalmente a través del incremento de los precios de algunos alimentos. Así lo señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), quien advirtió además que en las últimas semanas ha aumentado de manera importante la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad extraordinaria.

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