BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% por quinto mes consecutivo

Por quinta vez consecutiva, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

La decisión de mantenerla se respaldó por los últimos datos de inflación y las expectativas del indicador.

“En enero, la tasa mensual de inflación fue de 0,10%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0,04 %. La tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1,5 % en diciembre a 1,7 % en enero. La tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses aumentó de 1,8 % en diciembre a 2,0 % en enero”, informó el ente monetario.

El BCR también informó que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial.

Asímismo, comunicaron que las expectativas de inflación a doce meses disminuyeron de 2,1 % en diciembre a 2,0 % en enero y se mantiene en el centro del rango meta de inflación. Asimismo, se espera que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses y la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 % en el horizonte de proyección.

El BCR también informó que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a enero continúan mostrando un buen desempeño al igual que casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista.

Sobre la economía mundial, también se espera un mayor crecimiento al previsto y términos de intercambio excepcionalmente favorables para nuestra economía.

“El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”, informaron desde el BCR.

Otros acuerdos

En la misma sesión, el Directorio acordó las siguientes tasas de interés de las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.