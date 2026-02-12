Escuchar
Por quinta vez consecutiva, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.

Perú

BCR mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% por quinto mes consecutivo

