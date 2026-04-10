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Aunque marzo estuvo marcado por diversos retos como el alza de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y la crisis del gas natural, el BCR mantiene sus proyecciones de crecimiento para el primer trimestre.
Aunque marzo estuvo marcado por diversos retos como el alza de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y la crisis del gas natural, el BCR mantiene sus proyecciones de crecimiento para el primer trimestre.
Por Maritza Saenz

Aunque marzo estuvo marcado por diversos retos como el alza de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y la crisis del gas natural, el BCR mantiene sus proyecciones de crecimiento para el primer trimestre.

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