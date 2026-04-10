Aunque marzo estuvo marcado por diversos retos como el alza de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente y la crisis del gas natural, el BCR mantiene sus proyecciones de crecimiento para el primer trimestre.

“Los indicadores muestran que la economía mantiene un dinamismo. En tal sentido se mantienen las previsiones que se tenían en el reporte de inflación para el primer trimestre, con un mayor crecimiento del PBI no primario”, indicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR).

En el caso del PBI primario, refirió que el Fenómeno de El Niño provocará reducciones puntuales, pero el resultado final se verá compensado por el mayor crecimiento del PBI no primario.

De cara al segundo trimestre, los riesgos que afectaron a la economía en los primeros tres meses del año se mantienen; con el factor climático como indicador a monitorear.

“Hacia adelante lo que se espera es un escenario de Niño débil para nuestro país. Entonces, está pendiente evaluar el comunicado del ENFEN de la próxima semana. El BCR va a estar monitoreando la duración de estos choques de oferta que han afectado a la inflación de manera importante”, detalló.

Inflación

En marzo, la tasa mensual de inflación fue de 2,38%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 2,07%. Según Armas, “es una tasa para para una economía como la peruana”.

Para ese mes, los factores que explican este pico son el aumento de precios en los combustibles y el transporte.

“La crisis internacional llevó a un aumento del precio de los combustibles y también de sus respectivos derivados, con lo cual el precio del combustible creció en marzo 20,1%. Eso afectó al sector transporte que tiene un peso de 9,1% en la canasta”, detalló.