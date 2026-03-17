De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en marzo, por sexto mes consecutivo.

La decisión coincide con las expectativas en la entidad bancaria y con el consenso del mercado (la mediana de Bloomberg). Lo más resaltante del comunicado es que señalan que el riesgo global ha aumentado debido al conflicto en Medio Oriente, lo que refleja una mayor volatilidad en los mercados financieros y un precio del petróleo más elevado.

A pesar de ello, mantuvieron la narrativa de que su proyección de inflación general y de inflación sin alimentos ni energía se mantendrá en torno al 2.0% en 2026 y 2027. Sin embargo, también indican que la inflación se situará temporalmente en el tramo superior del rango meta durante los próximos meses, es decir, entre 2,0% y 3,0%, debido a factores, que se prevén que sean temporales,relacionados con fenómenos climáticos, el aumento internacional de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro interno de gas natural. Cabe resaltar que el Reporte de Inflación del BCRP se publicará este viernes 20, en donde se podrían presentar ajustes en inflación y actividad económica.

Otros puntos claves del reporte de marzo incluye que la inflación general y subyacente aumentó a 2,2% interanual en febrero, superando el punto medio del rango meta. El incremento fue por tarifas de agua y a factores de oferta que afectaron a ciertos alimentos.

Además, las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron de 2,0% a 2,1% en febrero. Asimismo, la actividad económica se mantiene cerca de su nivel potencial y los indicadores adelantados siguen mostrando un desempeño sólido. Sin embargo, durante el último mes, la mayoría de los indicadores de situación actual y expectativas se deterioraron, aunque se mantuvieron dentro del rango optimista.

Perspectivas

“Estimamos preliminarmente que la inflación mensual de marzo se ubicaría en alrededor de 1,4%, muy por encima del promedio histórico para los últimos 20 años (0,8%) y similar a la registrada en marzo de 2022 (1,5%) ante el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania”, sugirió el reporte.

En consecuencia, la inflación anual se incrementaría de 2,2% en febrero a 2,8% en marzo. El informe remarcó que marzo es un mes estacionalmente alto por el sector educativo, debido al comienzo de la época escolar, además se tienen los impactos por la interrupción de gas natural, la mayor cotización internacional del petróleo y también se observan presiones inflacionarias en los alimentos derivados de factores climatológicos. “Por el momento, mantenemos nuestra proyección de inflación para fin de año en 2,2%, aunque ahora lo miramos con un sesgo al alza”, agregó Scotiabank.

Respecto a la tasa de referencia, prevén que ya no habría recortes adicionales y se mantendría en 4,25% durante el año. Los niveles de inflación se mantendrían elevados por lo menos durante el segundo trimestre del 2026.

En la última encuesta de expectativas económicas, la expectativa de inflación a 12 meses se incrementó de 2,0% en enero a 2,1% en febrero. Con ello, la tasa real se redujo de 2,2% a 2,1%, acercándose nuevamente a la tasa establecida como neutral (2,0%) reduciendo así el espacio para realizar un recorte adicional de 25 pbs. A medida que las expectativas de inflación se incrementa la posibilidad de habilitar un escenario con recortes en la tasa de referencia se reduce.