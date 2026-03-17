Resumen

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El BCR prevé que ya no habría recortes adicionales y se mantendría en 4,25% durante el año. Los niveles de inflación se mantendrían elevados por lo menos durante el segundo trimestre del 2026. Foto: GEC.
El BCR prevé que ya no habría recortes adicionales y se mantendría en 4,25% durante el año. Los niveles de inflación se mantendrían elevados por lo menos durante el segundo trimestre del 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4,25% en marzo, por sexto mes consecutivo.

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