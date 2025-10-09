El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%. Como se recuerda, en septiembre, el BCRP redujo la tasa en 0,25 puntos porcentuales, luego de tres meses sin cambios. En enero de este año, la tasa era de 4,75%.

De acuerdo a un comunicado de la institución, la decisión de mantener la tasa de referencia responde a que en setiembre la tasa mensual de inflación total fue 0,01%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0,06%.

La tasa de interés marca referencia para el mercado.

En tanto, la tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1,1% en agosto a 1,4%en setiembre. La tasa de inflación interanual sin alimentos y energía se mantuvo en 1,8% en setiembre, cerca al centro del rango meta. Es así que las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2,2% en setiembre, dentro del rango meta de inflación.

¿Qué pasará con la inflación? El BCR proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

En setiembre, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Asimismo, anotan que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja en el mediano plazo.

La próxima sesión del Directorio será el 13 de noviembre de este año.