BCR: Pieza clave para el ‘open banking’ en Perú sería una realidad hacia fines del 2026, ¿qué falta y cómo facilitará nuestros pagos?

El gerente general del Banco Central de Reserva del Perú, Paul Castillo, confirmó que la entidad ya se encuentra en una etapa avanzada para lograr la iniciación de pagos. Esta funcionalidad, que es pieza clave para el ‘open banking’, permitirá a los usuarios -a través de un tercero como una fintech- dar el consentimiento para el pago, compras o transferencias bancarias directamente desde su propia cuenta y sin necesidad de acceder manualmente a su banco.

Este trabajo, que el BCR trabaja con apoyo del Banco Central de la India, consiste en diseñar una plataforma centralizada que permita operativizar dicha función.

Explicó que la plataforma, si bien operará bajo un modelo centralizado, facilitará la descentralización de los roles de cara a hacerlo más participativo. “Vamos a facilitar la descentralización de los roles en el sistema de pagos. Habrá quienes tendrán el rol de proveedores de cuentas, que pueden ser los bancos o las cajas. Habrán entidades que permitirán el acceso de las billeteras a las cuentas de los usuarios”, dijo.

“Pensamos que la iniciación de pagos es una forma de crear más competencia, de facilitar que participen otros actores en el ecosistema de pagos. Estamos trabajando en esta dirección”, dijo durante su presentación en el Foro Perú Payments.

Este trabajo, según detalló Castillo, se está avanzando en etapas de cara a entrar en marcha blanca hacia finales del 2026. “Hemos cerrado ya la fase 1, entramos a la fase 2 y tendría que estar disponible a finales del 2026. La plataforma estará conectada con la Cámara de Compensación Electrónica y será interoperable. Estamos pensando en economías de escala”, refirió.

Finalmente, Castillo dijo que este trabajo también se realiza en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros.

“La iniciación de pagos es algo que hemos estado coordinando bastante con la Superintendencia de Banca, debería ser la base para lo que la superintendencia está trabajando que es los servicios de banca abierta (‘open banking’). Pensamos que la plataforma trae algunos beneficios, ayudará a resolver algunos de los retos del ecosistema. Tenemos un grupo de entidades que están iniciando con nosotros la segunda etapa”, agregó.