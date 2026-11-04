El piloto oficial de Tapp, la plataforma de pagos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), iniciará el 23 de diciembre; semanas después de un período de prueba acotado bajo la modalidad ‘friend & family’ donde participan, hasta el momento, cuatro entidades, según lo presentado por Niubiz en una conferencia sobre el proyecto.

El calendario contempla aprendizajes, ajustes e incorporación progresiva de participantes: Horacio Puga, Chief Product Officer de Niubiz, remarcó que el inicio del piloto no supondrá una disponibilidad inmediata para todos los usuarios del sistema financiero, aunque servirá para consolidar el próximo gran paso en los avances de interoperabilidad de servicios financieros en nuestro país.

“Creemos que, por lo menos, el primer trimestre será de estabilización”, indicó Puga a El Comercio. Según el ejecutivo, los participantes del primer grupo superan el 90% de avance en certificación, mientras un segundo grupo ya avanza en su preparación para incorporarse al piloto y un tercero estaría iniciando hacia enero del 2027.

Pagos digitales. Foto: Niubiz.

Con Tapp, la principal novedad para el usuario será la iniciación de pagos: podrá utilizar una aplicación conectada a Tapp para operar con cuentas de distintas entidades, sin depender exclusivamente de la aplicación del banco donde tiene su dinero.

De acuerdo con lo explicado anteriormente por el BCR, la plataforma permitirá vincular diversas cuentas bancarias o de otras entidades financieras que estén registradas con Tapp para que los usuarios elijan desde cuál realizar una operación de pago.

Según lo revelado por Niubiz, los usuarios podrán sumar a través de Tapp hasta siete cuentas bancarias en un solo aplicativo de su preferencia cuando la plataforma esté habilitada.

Acceso progresivo

El alcance inicial de Tapp estará condicionado por las conexiones disponibles: dependerá de cuántas entidades estén habilitadas para operar. “El alcance [de Tapp] dependerá de que tengas una cuenta en esos bancos y de las billeteras que se conecten”, indicó Puga.

No obstante ello, el BCR ha aclarado en el pasado que su principal interés en la etapa inicial de Tapp es garantizar que el sistema funcione sin presentar fricciones, con lo cual su expansión será controlada y progresiva.

“Desde una aplicación podré ver mis cuentas”, señala el funcionario del BCR al explicar que el usuario podrá utilizar esos saldos para pagar, transferir, cobrar una deuda o realizar una compra.

Puga agregó que el despliegue también dependerá de la adaptación de las entidades y de la velocidad con que otros participantes se incorporen. En esa línea, subrayó que el arranque piloto del 23 de diciembre debe entenderse como el comienzo de una etapa controlada, no como una apertura masiva con todas las funcionalidades disponibles. En este período podrían participar, en tanto, cerca de ocho entidades (sujeto al nivel de avances que registren).

¿Cómo funcionará Tapp?

Según demostró Niubiz, el acceso a Tapp comenzará desde un botón ubicado dentro de una billetera o aplicación participante. El usuario, por lo tanto, podrá completar el registro a Tapp y operar con sus cuentas vinculadas desde la aplicación que desee utilizar para iniciar sus diversos pagos.

El proceso, en principio, contemplará los siguientes pasos:

Se identifica la línea móvil del usuario. La aplicación reconocerá la SIM del dispositivo. Si el equipo utiliza dos, el usuario deberá seleccionar la que empleará para el servicio y verificar el acceso mediante SMS. Generación de la identificación. Se generará un alias -que se conocería como Tapp ID- asociado al número de celular del usuario y a un identificador con “@”. Vinculación de cuentas financieras del usuario. Se podrán añadir hasta siete cuentas de distintos bancos y entidades financieras participantes. El proceso contempla autenticación mediante una clave de un solo uso u OTP (doble autenticación). Creación de un PIN para realizar transacciones. Esta clave permitirá autorizar las operaciones de cada usuario. Elección de una cuenta principal. Cuando exista más de una cuenta asociada, el usuario deberá definir cuál tendrá ese rol.

“Tapp permite iniciación de pagos, pero no solo eso. […] Intentaremos probar todo; por eso habrá entre tres y seis meses de pruebas”, afirma Vásquez.

¿Qué se podrá hacer con Tapp?

La primera etapa de Tapp contempla la iniciación de pagos y permitirá, en principio, que se den transferencias entre personas -desde distintas entidades financieras que estén dentro del sistema de Tapp-, pagos en comercios físicos y, a continuación, pagos en comercio electrónico. Desde la aplicación que elija el usuario, podrá enviar dinero mediante un Tapp ID o número de celular, utilizar un QR o consultar el saldo disponible de las cuentas que tenga vinculadas en la plataforma.

“Al inicio tendremos las transferencias habituales entre personas, los pagos en comercios físicos y los pagos en comercio electrónico, con QR y las otras modalidades que comentamos”, detalló Puga.

Una de las novedades de la iniciación de pagos con Tapp será la posibilidad de enviar solicitudes de pago por parte de los comercios hacia personas. Esto permitirá que el comprador reciba una notificación en su billetera para autorizar el cobro de algún comercio, sin necesidad de escanear un QR o realizar manualmente la transferencia. De acuerdo con Puga, esta opción no se habilitará entre personas por razones de seguridad.

“Al intentar pagar en la opción Tapp podrás colocar tu usuario, recibirás un aviso en tu billetera y lo autorizarás”, explicó. En lo que es e-commerce, los comercios habilitados podrían tener un botón de Tapp entre las alternativas disponibles al finalizar una compra.

Seguridad y montos

La seguridad atraviesa todas las etapas de Tapp, enfatizó Puga, tanto el registro como la incorporación de aplicaciones y comercios. El ejecutivo señaló que las entidades financieras resguardarán el PIN del usuario y que los distintos participantes deberán cumplir requerimientos técnicos y de protección de información.

“No se podrá, por ejemplo, almacenar datos de tarjeta ni la clave que ingresas cuando te enrolas inicialmente en la aplicación”, sostuvo el ejecutivo.

Por su parte, Niubiz también aplicará controles a los negocios que incorpore, incluidos los relacionados con prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“Validamos que sean negocios legales y cumplan todas las regulaciones”, afirmó Puga. La verificación del comercio será relevante, además, ante los montos que estos negocios podrán recibir.

El ejecutivo mencionó, en tanto, que habría un límite de S/1.000 para transferencias entre personas, S/500 para comercios no verificados y S/5.000 para comercios verificados.

Puga destacó que Niubiz busca ampliar su función de adquirente —vinculada con la aceptación de pagos en los comercios— hacia la de habilitador tecnológico del ecosistema. Para prepararse, incorporó a Juspay, de India, como socio tecnológico. La compañía sitúa este paso después de su trabajo con billeteras en 2018-2019 y de la conexión con la interoperabilidad de Plin y Yape en 2023.

“Como Niubiz, les daremos acceso a Tapp a diversas entidades. Ellas no tendrán que hacer por sí mismas todo el proceso de ingreso, sino que lo harán a través de nosotros”, sostiene Puga sobre sus clientes, entre ellos comercios, restaurantes, facilitadores y pasarelas de pago.

El ejecutivo estimó que Niubiz representa aproximadamente el 50% del mercado de adquirencia peruano, una presencia que, a su juicio, facilitará llevar Tapp a distintos canales. No obstante, distingue esa disponibilidad de su uso efectivo: “Después será una cuestión de adopción por parte del usuario”.

Para las aplicaciones que quieran conectarse, Niubiz ofrecerá dos caminos: un paquete de integración mediante un SDK (Kit de Desarrollo de Software), que concentra buena parte de la gestión de seguridad en el habilitador, o una integración en la que el participante administre los componentes tecnológicos. Puga precisa que, en ambos casos, los TPAP —las aplicaciones de terceros participantes— deberán certificarse ante el BCR.

“Nosotros les brindamos la tecnología y ellos se presentan a la certificación”, puntualizó.

El futuro es prometedor

Los pagos sin conexión, el bloqueo de fondos para determinadas compras, los pagos recurrentes y las alternativas de crédito aún no forman parte de lo que se podrá hacer con Tapp, aunque Puga consideró que, en una etapa posterior y con la plataforma estabilizada, son posibilidades que podrían contemplarse.

Como referencia, el ejecutivo explicó que en India existen pagos sin conexión que utilizan fondos previamente bloqueados: el dispositivo reconoce un monto disponible y permite autorizar una operación aun cuando pierde señal.

“Vamos a vivir dos momentos: uno de adopción inicial y estabilización de la plataforma, y otro en el que empezaremos a ver nuevos casos de uso”, resumió Puga.

Para el futuro usuario, los primeros pasos con Tapp serán observar si su entidad financiera y la aplicación que quiere utilizar están conectados a la plataforma y, posteriormente, podrá registrar su línea, vincular sus cuentas y empezar a operar dentro de las opciones que se habiliten de manera progresiva.