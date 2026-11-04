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Piloto oficial de Tapp inicia el 23 de diciembre: ¿cómo funcionará y qué debe tener en cuenta el futuro usuario?
Piloto oficial de Tapp inicia el 23 de diciembre: ¿cómo funcionará y qué debe tener en cuenta el futuro usuario?
Por Paola Villar S.

El piloto oficial de Tapp, la plataforma de pagos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), iniciará el 23 de diciembre; semanas después de un período de prueba acotado bajo la modalidad ‘friend & family’ donde participan, hasta el momento, cuatro entidades, según lo presentado por Niubiz en una conferencia sobre el proyecto.

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