Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”. Foto: GEC.
En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció que pone en circulación desde este 30 de abril de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.