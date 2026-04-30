El Banco Central de Reserva (BCR) anunció que pone en circulación desde este 30 de abril de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos.

Características de la moneda

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

En el reverso de la moneda se muestra la ciudad Inca de Machu Picchu, que representa el alto nivel de ingeniería, arquitectura y conocimiento astronómico de la civilización Inca, hoy Patrimonio de la Humanidad y debajo de ésta, el año 1826.

Al lado derecho, figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, designada como Monumento Histórico Nacional, asociada a la memoria de quienes hallaron nuevas oportunidades de vida y se constituye como símbolo de esperanza y libertad. Al lado de la torre, se registra el año 2026.

Circundando la parte superior se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ – USA”. Esta moneda se podrá adquirir en la tienda virtual del BCR a un precio inicial de S/338.