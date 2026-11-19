El Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación desde este 19 de noviembre de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

La institución educativa fue fundada por decreto el 7 de agosto de 1825 por el Libertador Simón Bolívar, con el nombre de Colegio de Ciencias y Artes, y formó parte de los primeros esfuerzos por organizar y extender la educación pública en el territorio peruano.

“En estos más de dos siglos ha mantenido una presencia significativa en la vida educativa y cultural de Puno, formando peruanos comprometidos con los valores cívicos y el progreso del sur andino y la nación”, destacó el BCR.

TE PUEDE INTERESAR: APEC 2026: Keiko Fujimori se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional

Características de la moneda

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El reverso, representa la fachada en perspectiva del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno, destacando el frontón triangular en el centro, los balcones, ventanas y el acceso principal. En la parte superior figuran los años 1825-2025 y el nombre de la institución; a la derecha se muestra el emblema institucional del bicentenario.

El BCR indicó que esta moneda, de curso legal, se podrá adquirir en el Portal de Ventas del Banco a un precio inicial de S/132.