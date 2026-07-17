El Banco Central de Reserva (BCR) anunció que pone en circulación desde el 16 de julio de 2026, una moneda de plata conmemorativa del 150 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

En el reverso de la moneda se muestra una composición lineal del Pabellón Central de la UNI como eje visual en la franja inferior. Sobre el edificio se aprecia al lado derecho el texto 150 Años, cuyo dígito cero está representado por una rueda de engranaje. Al lado izquierdo figura el escudo institucional de la universidad.

El BCR destacó que esta moneda incorpora la tecnología de grabado láser de alta precisión que mejora la definición y el acabado de los elementos gráficos.

Esta tecnología ha permitido incluir un micro grabado de apenas 0,2 milímetros ubicado en la parte superior del Pabellón Central de la UNI, reproduciendo el texto “UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA”, lo que dificulta su reproducción e incorpora un nuevo elemento de sofisticación técnica en las monedas acuñadas por nuestra Casa Nacional de Moneda. La moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del BCR a un precio de S/149.