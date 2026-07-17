La moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del BCR a un precio de S/149. Foto: GEC.
La moneda es de curso legal y se podrá adquirir en el Portal de Ventas del BCR a un precio de S/149. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció que pone en circulación desde el 16 de julio de 2026, una moneda de plata conmemorativa del 150 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

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