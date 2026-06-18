El Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación, desde este 18 de junio de 2026, la quinta moneda de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, correspondiente a la cultura Recuay.

Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural del país, así como incentivar la cultura numismática.

De acuerdo con el BCR, esta moneda es de curso legal, por lo que puede ser usada en cualquier transacción económica y circulará de forma simultánea con las actuales.

La cultura Recuay se desarrolló en la sierra norte del Perú, específicamente en la actual región de Áncash. Su cerámica se destaca por representar figuras humanas, animales y elementos mitológicos, reflejando su profundo vínculo con la religión y la cosmología.

Características de la moneda

En el anverso de la moneda, en la parte central, se observa el Escudo de Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un polígono inscrito de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso, se observa al centro, la imagen de un ceramio, una botella en forma de mujer vestida con una rica indumentaria y decoración que indican su alto estatus y posición en la nobleza indígena.

En la parte superior la frase “CULTURA RECUAY” y en la zona inferior la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria. También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda y al lado izquierdo, la frase “CERÁMICA PRECOLOMBINA”.

El BCR informó que a partir de la fecha se pondrá a la venta estuches conteniendo la moneda, los que solo podrán ser adquiridos a través de su página web.