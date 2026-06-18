Resumen

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Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural del país. Foto: GEC.
Con esta colección, que consta de 11 monedas, se busca difundir a través de un medio de pago de uso masivo, el valioso patrimonio cultural del país. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) puso en circulación, desde este 18 de junio de 2026, la quinta moneda de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”, correspondiente a la cultura Recuay.

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