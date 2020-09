El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que la caída de la población económica activa (PEA) ha comenzado a recuperarse y mantendría esa tendencia durante los meses restantes del 2020 y el primer trimestre del 2021.

De acuerdo a la presentación de Velarde, a inicios del 2021 la PEA ocupada alcanzaría niveles similares a los registrados en el 2019, con un crecimiento de 3,1% y un total de 17 millones de personas con empleo. Se estima que en el tercer y cuarto trimestre de este año habrán 14,8 millones y 17,1 millones de personas con empleo adecuado, respectivamente.

“La caída de la PEA ocupada en el segundo trimestre ya se está revirtiendo. Estamos esperando que en el trimestre en el que estamos, que termina en setiembre, la caída de la población ocupada en promedio sea -14%, [y] que en el cuarto trimestre, que empieza en pocos días, la caída sea menos de 2%", indicó Velarde.

Cabe indicar que en el segundo trimestre del 2020, la PEA ocupada cayó en 39,5% respecto a similar mes del 2019, según cifras del BCR.

Proyecciones de la PEA ocupada (Fuente: BCR)

SEGURO DE DESEMPLEO

Velarde señaló que la población ocupada podría ser menor si existiera en el Perú un seguro de desempleo, como suele ocurrir en otros países.

“En el Perú no hay seguro de desempleo. Al no haber seguro de desempleo, la gente tiene que buscarse algún ingreso, algún tipo de sustento, y eso le hace obligadamente salir a buscar su sustento a las calles. Si hubiera un seguro de desempleo probablemente las cifras de la población empleada sería bastante menor, pero como no lo hay en el Perú sencillamente no te das el lujo de no estar trabajando”, subrayó Velarde.

