BCR reduce sus estimados económicos ante vientos externos menos favorables

En los últimos tres meses el entorno internacional ha mostrado más turbulencia y el panorama se ha vuelto más incierto. Este contexto de vientos externos menos favorables para la economía peruana ha llevado al Banco Central de Reserva (BCR) a recortar fuertemente sus estimados de precios de las exportaciones y de las cuentas comerciales. Así lo revela la última edición del Reporte de Inflación.

Hace tres meses, la autoridad monetaria anticipaba que los precios de los envíos peruanos crecerían 11,6% este año y 1,9% el próximo; pero el deterioro de las condiciones externas llevó a estimados de 7,4% para el 2018 y una caída de 2,2% en el 2019.

La dinámica del precio del cobre es especialmente preocupante. El BCR esperaba en junio un precio promedio del cobre de US$3,19 por libra este año. Hoy esa proyección es US$2,95 la libra (un 7,5% más baja) y esto implica que el metal rojo cotizaría por debajo de US$2,90 en lo que resta del año; pues su precio promedio hasta ahora es US$3,01.

Para el 2019, el ajuste en la proyección ha sido aun más drástico: se recortó 16,5% respecto a la cifra de hace tres meses; pasando de US$3,29 hasta US$2,75 la libra. Estas proyecciones contrastan con las del MEF, que hace solo un mes estimaba un precio promedio del cobre de US$3,05 en el 2018 y US$3,10 en el 2019.

El efecto de esto sobre las perspectivas de la balanza comercial es importante también. Ahora se espera que las exportaciones superen a las importaciones en US$6.944 millones; que en junio eran US$9.025 millones. Para el próximo año, el recorte ha sido más pronunciado: desde US$10.011 millones hasta US$5.794 millones.

(Fuente: BCR) (*) Última proyección.

No obstante el panorama menos boyante, el presidente del banco central, Julio Velarde, expresó su optimismo respecto a las perspectivas de mediano plazo para el precio del cobre. Si bien es cierto que China (que representa 41% del consumo de metales base en el mundo) se está desacelerando, el funcionario cree que nuevos sectores intensivos en el uso del metal rojo dan soporte a la demanda y, por lo tanto, a su precio.

“Lo que vemos es que un carro eléctrico demanda más de cuatro veces más cobre que uno convencional y cada vez más países buscan vender solo carros eléctricos, así que en principio esperaríamos que suba”, sostuvo.

IMPACTO

El deterioro en el entorno internacional ha llevado a la autoridad monetaria a moderar su perspectiva de crecimiento económico para el 2018, que se redujo de 4,2% a un 4%; tasa similar a la que se espera para este año y que confía en alcanzar.

Es importante resaltar que la composición del crecimiento ha cambiado respecto a las cifras presentadas en junio. Ahora el BCR ve menos impulso a la actividad por el lado fiscal, mientras el sector privado continúa dando señales de ser el principal motor de la recuperación.

Así, la autoridad monetaria mantuvo su proyección de crecimiento para la inversión privada en 5,5% para este año y la elevó hasta 6,5% el próximo año; en una aceleración que estaría explicada por todos los sectores.

(Fuente: BCR) (*) Variación anual. (**) centavos US$ por libra. (***) US$ por onza.

La inversión minera treparía un 17,9% y la no minera lo haría en 6,9% este año. En el 2019, la inversión minera aceleraría hasta 23,9% mientras aquella no minera se enfriaría a 5,6%. Es importante notar que la inversión no minera representa más de 85% de la inversión total y las cifras están alineadas con las últimas proyecciones del MEF.

Pero el entorno interno seguiría condicionando a la inversión minera. Velarde advirtió que el deterioro en los precios de exportación podría retrasar algunos proyectos en cartera.

IMPULSO FISCAL

La inversión pública era una variable llamada a ser motor de crecimiento este año, pero luce menos fuerte de lo que se esperaba. Mientras el MEF insiste en que el gasto de capital del gobierno puede crecer 14% este año, el BCR cree que lo hará solo en 9,9%; una cifra menor a su proyección de 12,6% anunciada en junio.

Pero la situación se complica en el 2019, cuando –por primera vez desde su creación– las autoridades subnacionales serán en un 100% nuevas en el cargo. El banco central ha incorporado este riesgo en sus proyecciones y cree que la inversión en gobiernos regionales y locales caería 12% el próximo año. Sin embargo, el gobierno nacional aceleraría su ejecución de gasto de capital hasta 17% y, con ello, la inversión pública terminaría el año creciendo 2,8%. El MEF, por su parte, cree que el crecimiento sería 4,5%.

“Ojalá que la desaceleración de la inversión pública se pueda compensar y se acelere la reconstrucción. Lo ideal sería que tengamos planes multianuales para evitar estos frenazos”, dijo Velarde.

La perspectiva para lo que queda del año –tal como hemos estimado en la Unidad de Análisis Económico de este Diario– es de un tercer trimestre creciendo menos que el segundo. En particular, el BCR anticipa una expansión de 2,7% entre julio y agosto; mientras que el cuarto trimestre sería de repunte, hasta 4,6%. Con esto se cerraría el año en 4%, pero Velarde cree que las condiciones están dadas para que se pueda crecer más de cara al 2019. “Ojalá en diciembre podamos elevar la proyección del próximo año”, auguró.