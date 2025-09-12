BCR redujo tasa de interés de referencia a 4,25%, su nivel más bajo desde el 2022: razones e implicancias, ¿habrá otro ajuste?

Este jueves 11 de setiembre de 2025, el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) informó que acordó reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 4,25 %. Esto acerca la tasa, en lo que se considera, un nivel neutral para la economía.

Como se recuerda, en los últimos cuatro meses, el BCR había mantenido su tasa de referencia en 4,5%, un nivel que no se veía desde abril de 2022. Ahora, con esta reducción de la tasa, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos tres años.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, comenta que ya viendo el horizonte, el mercado tenía la expectativa de que en algún momento se iba a realizar esta reducción; el mes específico era el tema a determinar. De hecho, Julio Velarde, presidente del BCR, había adelantado que esto ocurriría, durante el ‘roadshow’ de inversiones inPerú.

¿Qué explica esta reducción de tasa?

En base a las proyecciones realizadas, comenta Armas, se vio conveniente reducir la tasa referencia, ubicándola en un nivel muy cerca al estimado como neutral. Esto, cuando la inflación se encuentra en 2,2%, la inflación subyacente, en 1,8%; y la actividad económica en un ciclo calificado también como neutral. Se estima que el PBI de julio sea mayor a 3%, como han comentado previamente. “Más allá de fluctuaciones mensuales, la economía debe estar creciendo en el orden del 3% este año”, proyecta.

El BCR estará atento a cómo evolucione la inflación. Armas agregó que las expectativas de inflación están en 2,2% este año, un poco por encima del centro del rango meta. “La actividad económica, como hemos mencionado, se encuentra en un buen momento”, anotó.

Aunque se viene un año electoral, Armas comentó que la inversión actual va a poder elevar la capacidad productiva del futuro, por lo que si bien hay riesgo electoral, esto no significa que la economía perderá dinamismo. “Obviamente todos los agentes económicos van a ver cómo se desarrolla nuestro proceso electoral, pero hoy por hoy la economía viene en un buen momento”, indicó.

Efectos del ajuste en la tasa de interés de referencia

Armas comentó que tenían previsto que el efecto de la decisión sería marginal en el sentido de que ya buena parte del mercado estaba anticipando la baja de la tasa. “En la parte de expansión de crédito, el BCR mantiene su última proyección de 5% para este año. Además, en los últimos dos meses, hemos visto una aceleración del crédito que, actualmente, está en 3,8%.

¿Habrá más recorte de tasas de referencia? Armas dijo que esto dependerá de cómo venga la información económica, tomando en cuenta que ya la tasa de interés real se encuentra, como se ha comunicado, muy cerca de su nivel neutral.