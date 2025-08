BCR sobre cambio en las monedas: habría 12 tamaños en circulación y advierte riesgos en seguridad, ¿en qué fase va la iniciativa?

La medida implica cambios trascendentales en el diseño de monedas y billetes que, a decir de Abraham de la Melena, van en contra de los criterios que el Banco ha manejado históricamente para garantizar la seguridad y diseño numismático.

En entrevista exclusiva con El Comercio, el funcionario detalla la postura del BCR sobre la ley y relata los escenarios que se abren tras la reunión a la que han sido convocados y en la que participará el Ministerio de Defensa.

-Se pre-publicó el reglamento de la Ley 32251 y la etapa de comentarios terminó el pasado 25 de julio. ¿Qué ha pasado desde ese punto hasta ahora? Ustedes han enviado comentarios.

Sí, ya enviamos los comentarios y ya hemos recibido una llamada del Ministerio de Defensa. Esta semana nos vamos a reunir precisamente para poder comentar este reglamento y ver qué solución hay al respecto.

-¿La reunión, es con el ministro?

Llamó un general del ministerio. No ha sido el ministro, no sé si la reunión será con el propio ministro. Pero ya nos han llamado del ministerio para para conversar sobre este tema.

-¿Cuándo va a tener lugar esta reunión?

Esta semana, probablemente el día jueves.

-¿Les han adelantado cuál es la intención del ministerio en esta reunión?

Se va a discutir el reglamento y obviamente también la opinión del Banco.

-¿Cuál es la posición del Banco?

Nuestra posición es mantener el llamado escudo de armas -que tiene las ramas de palma y de laurel- en el sentido de que cambiarlo por el escudo nacional -que tiene banderas y estandartes- implica tener que reducir el tamaño del escudo. Proporcionalmente, el escudo nacional es más grande que el escudo de armas.

-Esto, en el caso de que el tamaño de la moneda se mantenga.

Sí. Eso va a generar una pérdida de detalles finos que son los elementos de seguridad que venimos difundiendo desde hace 30 años en el caso de las monedas. La otra opción obviamente es tener que incrementar el diámetro de las monedas para poder poner todo lo que nos están pidiendo que pongamos.

Abraham de la Melena, funcionario del BCR, explica las disposiciones sobre la nueva ley que aplica cambios en monedas y billetes. [Foto: Joel Alonzo] / JOEL ALONZO

-Lo que incluye dos frases.

El lema “Firme y feliz por la unión”, la frase “República del Perú” -que ha aparecido en el reglamento y que no estaba contemplada en la ley- y, adicionalmente a todo ello, el nombre del Banco Central y el año de acuñación. Entonces, todo esto es bastante complejo. Y si vamos a pretender ponerlo todo en una moneda de 20 milímetros de diámetro, es aún más complejo.

-Mientras la ley esté vigente -tal como lo dijo Julio Velarde- van a acatar la ley. En ese sentido, ¿cuál es el escenario menos doloroso: reducir el tamaño de los logos o que el tamaño de la moneda crezca?

El escenario menos doloroso podría ser mantener el tamaño y reducir todo, pero eso también va a generar problemas con la población.

-¿Cuáles?

Identificar los elementos de la moneda. Nosotros durante 30 años hemos estado difundiendo que los elementos de seguridad en nuestras monedas son los detalles finos del escudo. La moneda es un elemento pequeño si lo comparas con un billete, entonces su seguridad está en el detalle fino. Ese detalle fino se va a reducir y, por ejemplo, las personas con un problema visual van a tener dificultades para poder identificarlos.

-¿Qué pasa si crece el tamaño de las monedas?

Si vamos a incrementar los diámetros de la moneda, vamos a tener 12 diámetros diferentes en circulación. Eso va a generar que todo el sistema financiero y comercial tenga que adecuar y recalibrar todas las máquinas que tienen, las ‘vending machines’, las máquinas que reciben efectivo, entre otras. Y lo más importante, es que puede generar una confusión en el público tener tantas dimensiones diferentes. Eso puede ser aprovechado también por los falsificadores.

Detalles de seguridad que considera una moneda de un sol. (Foto: BCR)

-En este caso obra una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al Banco a cumplir con la ley. ¿Qué argumentos usó el Banco para defenderse ante el pedido durante las audiencias?

Sucede que hubo una demanda de cumplimiento que se hizo al Banco Central de Reserva en el 2022 en Huancayo. En esta demanda, el fallo salió a favor del Banco en dos instancias. Cuando llegó a la tercera instancia, la persona que hizo esta demanda de cumplimiento la presentó al Tribunal Constitucional. No obstante, paralelamente a esta demanda, sale la ley. Entonces el Tribunal ya no se pronuncia sobre la demanda sino señala ‘oye BCR, cumple la ley’. La sentencia, en los términos que salió era, ‘oye, tienen que emitir a partir de mañana los nuevos billetes y las nuevas monedas con el escudo’. Pero eso es un imposible.

-¿Qué hizo el Banco Central ante ello?

Lo que se pidió es una aclaración a esa sentencia en el sentido de que, en tanto el reglamento no se dé -y aún así cuando se dé el reglamento- las monedas y los billetes van a seguir emitiéndose porque tenemos inventario para cuatro años de billetes. Ya están en bóveda. Si es que el escudo no se mantuviera, tendríamos que seguir emitiendo esos billetes. No los podemos desechar porque sería un gasto tremendo.

-¿Ha calculado ya el Banco Central cuál es el costo de esta medida?

Estamos haciendo un cálculo -no lo tenemos listo aún- sobre el costo que implicaría incrementar el diámetro, porque obviamente va a haber un incremento en la materia prima. No obstante, para nosotros el mayor costo va a ser el que le vamos a generar a la sociedad con 12 tamaños de monedas en circulación.

"Todo el sistema financiero, todo el sistema comercial, va a tener que adecuar sus máquinas, recalibrarlas; el público va a tener en circulación 12 tamaños diferentes (de monedas)"

-¿Han recibido comentarios o preocupaciones del sector privado?

Aún no, pero seguramente, si es que se concreta esto, van a tener que adecuarse.

-¿Tal como está el proyecto de reglamento define un plazo?

Una vez que se publique el reglamento tenemos un año para adecuarnos. Esperamos que ese no sea el escenario.

-Pero si lo fuera, ¿es un plazo razonable?

Podría serlo, pero como te dije, tenemos inventarios de billetes para 3 años y medio. Y el proceso de fabricación de billetes demora. Desde que se apruebe ese informe hasta que llega la primera remesa, pasan entre 18 y 20 meses. Y te estoy mencionando solo el caso de una re-impresión. Pero, en este caso tendríamos que rediseñar, entonces ese plazo podría ser dos años. No es un tema inmediato. Si bien el reglamento nos obliga a hacer los cambios, no vamos a poder emitir los billetes con el nuevo escudo en un año. En el caso de las monedas sí sería factible, pero en el caso de los billetes no.

-La exigencia con los billetes es sobre la ubicación del escudo. ¿Es, en su opinión, un cambio atendible?

Ese es otro tema. En el proyecto de reglamento ha salido que el escudo debe estar ya no en el reverso, sino en el anverso. Un billete tiene elementos de seguridad que son legibles por las diferentes máquinas procesadoras de efectivo. Todos nuestros billetes tienen elementos de seguridad legibles. Es decir, tienen elementos magnéticos, elementos infrarrojos, elementos fluorescentes, elementos fosforescentes. Muchos de estos elementos no se pueden superponer. Entonces, a la hora de hacer un diseño, se debe tener en cuenta cómo vas a ubicar estos elementos. No es cuestión de ‘lo cambio y lo pongo acá’.

"Hay que hacer una re-ingeniería nuevamente del billete y, bueno, si es que se mantiene la ley, tendríamos que hacerlo. Pero esperemos que después, en las conversaciones, todo esto se pueda aclarar y podamos llegar a buen puerto"

-Tanto para monedas y billetes, me queda claro que no se siguieron criterios técnicos. ¿Sigue, en todo caso, algún criterio internacional?

Desconozco cuáles son las exigencias de otros países respecto a los escudos o los símbolos (patrios).

-Pero no es que se esté alineando el modelo de las monedas y billetes peruano a cómo son en otros países.

No. Por ejemplo, algo que vas a ver en común en la mayoría de billetes del mundo y de monedas es que aparece siempre el nombre y el instituto emisor.

-Más allá de eso, no hay ninguna exigencia o normativa internacional.

No.

-Actualmente, ¿cuántas monedas hay en circulación en el país?

Son 5.300 millones de monedas en circulación.

-¿Las nuevas monedas circularían junto con estas?

Sí. Van a entrar nuevas y van a circular durante 30 años dos escudos.

"Firme y feliz por la unión" La frase “firme y feliz por la unión”, era una obligación antes. Se ha cuestionado que el Banco no ha cumplido con esa obligación. ¿Es así? En el año 1825, Bolívar firma una ley que crea las armas de la República. ¿Cuáles eran? Era el escudo con la cornucopia, el árbol de la quina y la vicuña. Estas armas, según esa ley, podían estar adornadas de banderas y estandartes o podían estar adornadas de una rama de palma y otra de laurel. Al día siguiente de esta ley, sacan un reglamento del uso de estos escudos en las monedas. ¿Y qué salió al día siguiente? Que las monedas de oro deberán llevar el escudo con las banderas y estandartes. Y las monedas de plata deberán llevar el escudo con las ramas; en el reverso de las monedas, ambas, oro y plata, se debía leer el lema "Firme y feliz por la unión". Luego, damos un salto hasta 1935. Mediante Decreto Supremo, se determina que las monedas deberán llevar el nombre ‘Banco Central de Reserva del Perú, pagar al portador’. Y a partir de 1935, se dejó de acuñar el lema ‘Firme y feliz por la unión’. Este lema, según algunos historiadores, tenía cierta lógica en un momento durante la creación de una República, donde había riesgo de desmembramiento. Hoy en día, opinan muchos de ellos, es totalmente anacrónico. Luego, en 1950, salió un Decreto Ley del gobierno de Odría, donde se establece que las monedas deberán llevar el escudo con las ramas de palma y de laurel. Nosotros hemos venido cumpliendo con la norma durante todos estos años. El escudo que vemos hoy es un escudo que se ha utilizado durante 200 años. Ahora, como dijo en algún momento el señor Velarde, si es que esto se mantiene, el Banco Central tiene que cumplirlo.

-¿Consideran un riesgo que, a raíz de esta discusión, se busque modificar constantemente a largo plazo nuevamente las exigencias para las monedas y billetes?

Esperemos que se tome en cuenta, si es que en algún momento quieren hacer un cambio, la opinión del Banco Central. El tema de la impresión de billetes y la acuñación de monedas es un tema muy técnico y nadie mejor que los técnicos del Banco Central para saber qué implica un cambio en esto.

-¿Deberían hacerse cambios a más largo plazo sobre las monedas o billetes?

Nosotros hacemos cambios permanentemente en nuestros billetes y en nuestras monedas también.

-Por seguridad.

Sí.

-Y por ese criterio resulta lógico. En este caso, a opinión del BCR, ¿es lógico?

No [...] Esperamos que después de estas reuniones con el Ministerio de Defensa se puedan afinar y corregir lo que consideramos que está mal.

-¿Van a plantear la modificación del proyecto de reglamento?

Esa es una posibilidad, pero también está la opción de realizar ajustes a la ley en el sentido de que se mantenga el escudo de armas. Hay un tema importante porque en la ley hay una contradicción. La ley señala que el escudo de armas representa al Estado peruano. Y la Constitución establece que la emisión de billetes y monedas es una facultad exclusiva del Estado y se ejerce a través del Banco Central.

"Si el escudo de armas representa al Estado y la emisión es una facultad del Estado, lo que tiene que estar es el escudo de armas"

-Corregirlo implicaría otra ley.

Implicaría una modificación a la ley u otra ley.

-Hoy hay una iniciativa en el Congreso que busca hacer estos cambios. ¿Se han acercado al Congreso?

Nos hemos acercado, hemos hablado con los diferentes congresistas. Hay un dictamen que ya pasó la Comisión de Constitución y debería entrar al Pleno para modificar también esta ley. Se centra en mantener el escudo de armas y que el lema “Firme y feliz por la unión” sea usado a criterio del Banco Central. Esto es, que no sea obligatorio.

-Si ese dictamen prospera, ¿haría el Banco el cambio?

Se mantendrían tal cual están hoy en día. Hacer el cambio incluso pondría en riesgo nuestro programa numismático. Hemos estado sacando series numismáticas como Riqueza y Orgullo del Perú, Animales en Peligro de Extinción, Constructores de la República, en monedas de un sol. Si tenemos que colocar todas estas cosas, vamos a tener que reducir el espacio para el diseño de estas monedas. Es bueno señalar que cuatro monedas han ganado premios internacionales como mejor moneda del mundo de curso legal. Entonces, pones en riesgo un programa interesante que sirve para transmitir cultura, para generar también identidad con nuestro patrimonio.