BCR sobre vacancia y crisis política: “Los mercados están muy pendientes de quién será el nuevo ministro de Economía”

La vacancia de Dina Boluarte por parte del Congreso y la posterior asunción del congresista José Jerí como nuevo presidente de la República en medio de una profunda crisis política y de inseguridad en el país ha revuelto las aguas de la política peruana, ¿impactará también a nuestra economía y a los mercados? El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) da algunas luces durante la presentación del programa monetario de octubre.

Adrián Armas, gerente general de Estudios Económicos del BCRP, comenta que al ser un hecho que sucedió durante la noche, “hasta ahora los datos que se tienen no han variado mucho”, sostiene. De hecho, se observa que el sol se ha depreciado 0,5%, pero no por factores internos sino que se explica por la caída de los precios de los minerales, lo que también ha impactado en las monedas de la región como el peso mexicano, que cayó 1%.

“Lo que está ocurriendo con el tipo de cambio es que el sol sigue una tendencia de cómo van las economías de la región pero con menor volatilidad”, explica.

Tipo de cambio.

En tanto, con respecto a la tasa de interés del bono soberano, se ha observado un alza moderada de 4,0% hasta el momento.

No obstante, remarca que como siempre ocurre el BCR estará monitoreando la evolución de los mercados financieros.

“Esto se va a ir monitoreando. En base a las experiencias anteriores, (lo que pase) dependerá de los anuncios de las nuevas autoridades. Los mercados están muy pendientes de quien será el nuevo ministro de Economía”, remarca.

Armas agrega que lo mercados están procesando esta información, al igual que los agentes económicos.

En cuanto al futuro del precio del tipo de cambio frente al dólar, recuerda que hasta el momento se ha observado un debilitamiento del billete verde de 8,5%, lo que se asemeja un poco a la tendencia internacional. ¿Qué pasará en adelante? Indica que el BCR no hace proyecciones y que va a ser difícil de prever, pero que los agentes económicos han ido proyectando que estaría a la baja.

De hecho hace pocas semanas, el Instituto Peruano de Economía (IPE), dijo en Canal N que la tendencia decreciente del dólar marcará un cambio en las proyecciones para esta divisa hacia finales de año. Se esperaba que el tipo de cambio cierre en S/3,80 pero la proyección cambió a alrededor de S/3,60 por dólar.

“El Banco Central estará atento a los mercados financieros de la economía nacional”, anota.

Una nueva escalada arancelaria entre EE.UU. y China

Armas comenta que la depreciación del tipo de cambio en la región ha ocurrido en países exportadores de ‘commodities’, ya que también se ha visto una corrección del precio del cobre, que ha caído 1,2%. Este retroceso en parte, explica el funcionario, está influenciado por las declaraciones de Trump son respecto a posibles nuevas medidas arancelarias contra China.

“Esta incertidumbre no es nueva, se espera una situación de incertidumbre ya que no se han terminado de definir las medidas de comercio exterior”, agrega.

Tasa de interés de referencia se mantiene

De otro lado, agregó que el BCR decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,25% debido a que la economía está avanzando al ritmo de su nivel potencial, con un crecimiento importante en el consumo privado. Además, la tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1,1% en agosto a 1,4% en septiembre. “La tasa de inflación interanual sin alimentos y energía se mantuvo en 1,8 por ciento en setiembre, cerca al centro del rango meta (que es 2%)”, agrega. Además, se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

En setiembre, además, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Armas anota que el BCR reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.