La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) brindó este viernes su respaldo a Julio Velarde para que siga frente al Banco Central de Reserva (BCR) en el próximo gobierno, debido a que da tranquilidad al mercado financiero.

“Estamos totalmente de acuerdo que se quede en el BCR, con un directorio en donde tenga la mayoría y se defienda la autonomía, estabilidad monetaria para evitar la inflación y el tipo de cambio. También que siga la reducción de la tasa de interés”, refirió Ricardo Márquez, presidente de la SNI, en entrevista en RPP.

En esa misma línea, Márquez sostuvo que los inversionistas extranjero también aprueban la gestión de Velarde.

“En este caso puede gustarle o no lo que hizo el señor Velarde en los últimos años, pero yo lo he constatado y las calificadoras de riesgo, lo que ven los inversionistas, tienen plena confianza en él. Es decir, no solo es una personalidad dentro del Perú, sino también a nivel mundial porque es una persona que en tiene buen manejo en sus funciones”, expresó.

Con respecto a un eventual gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre) con un posible Ministerio de Economía bajo el liderazgo de Pedro Francke, el presidente de la SNI consideró que es una buena opción para esa cartera.

“Nosotros ya hemos conversado con el señor Francke, quien está liderando el posible Ministerio de Economía, y tiene experiencia, así que creemos que está bien”, mencionó.

