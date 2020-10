La balanza comercial registró un superávit de US$ 321 millones en agosto, una caída de US$ 642 millones en comparación con el resultado de julio, debido a la caída de las exportaciones tradicionales, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Desempeño de la balanza comercial en el 2020. (Fuente: BCR)

El BCR resaltó que se mostró un resultado positivo por tercer mes consecutivo, por lo que se revirtió nuevamente los déficits registrados en abril y mayo del presente año ante el impacto del COVID-19 y la paralización de las actividades económicas.

En agosto, el valor de las exportaciones fue de US$ 3,075 millones, de las cuales US$ 1,949 millones correspondieron a productos tradicionales, mientras que las no tradicionales totalizaron US$ 1,117 millones, donde destacó la mayor comercialización de productos agropecuarios.

El valor total de los envíos al exterior registró una variación negativa de 16.5% entre julio y agosto. En lo que va del año, suman US$ 23,720 millones.

Por otro lado, las importaciones totalizaron US$ 2,753 millones en agosto, mayor en 1.2% respecto a julio, al aumentar principalmente las compras al exterior de bienes de capital.

Resultado de las exportaciones e importaciones entre julio y agosto. (Fuente: BCR)

En términos acumulados de doce meses, en agosto se registró un superávit comercial de US$ 5 254 millones, mayor al del mes previo (US$ 5 245 millones).