El Banco Central de Reserva (BCR) aseveró este miércoles que el precio del dólar podría descender en caso el Poder Ejecutivo brinde mayores señales de confianza a los inversionistas, así como noticias positivas en relación a la economía peruana.

“El tipo de cambio ha quedado anclado más o menos donde está ahora. Si hay una noticia positiva y creo que básicamente es más la comunicación de los actores que están en el Ejecutivo, esto podría transmitir una señal de confianza y probablemente se pueda apreciar (el sol)”, dijo Julio Velarde, presidente del BCR, durante su presentación de hoy en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Velarde comentó que las proyecciones de entidades financieras internacionales sitúan el valor del tipo de cambio en S/ 4.10 por lo menos hasta junio del próximo año.

“Uno de los cinco bancos más grandes del mundo sacó su proyección de tipo de cambio para Perú y están esperando que esté en S/ 4.10 para este año y S/ 4.10 para fines de junio del próximo año. Otro banco también ha sacado su proyección para este año y ellos sí esperan una ligera depreciación el próximo año”, apuntó.

El presidente del BCR resaltó que si no existiera la incertidumbre política actual, se esperaría tener un tipo de cambio más cercano a S/ 3.60 o S/ 3.70.

“Lo que mueven los mercados financieros es la ambición y el miedo. Lo que ha movido esta presión cambiaria ha sido miedo”, mencionó.

El jefe de la entidad monetaria aseguró también que el BCR podría intervenir para que el dólar tenga una baja más significativa, pero esto no tendría un efecto duradero.

“Si queremos bajarlo artificialmente vendiendo US$ 500 millones diarios; sí, podemos lograrlo, pero inmediatamente va a aparecer algo de demanda y podríamos mantenerlo probablemente bajo por un tiempo (al dólar), pero no de una forma duradera. Basta ver el caso de países vecinos que han tratado de mantener el tipo de cambio pero ha sido completamente imposible”, explicó.

En lo que va del año, el Banco Central de Reserva ha vendido US$ 11,300 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 7,100 millones) y colocación neta de derivados cambiarios (US$ 4,200 millones) para estabilizar el tipo de cambio. Se trata de la mayor intervención registrada en posición vendedora en un semestre.

