Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se refirió a la propuesta de cambiar el escudo de armas en las monedas. Indicó que este símbolo es de identificación.

“Es una operación costosa, pero además el escudo de armas se viene utilizando desde hace más de 150 años en las monedas. La identidad de las monedas corresponde al escudo de armas”, sostuvo Velarde.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El presidente del BCRP enfatizó en que cambiar el diseño no tendría sentido. “Cambiar eso no tiene sentido, si algo se ha mantenido por 150 años, ese es su uso legítimo".

La posibilidad de un cambio en el tamaño y diseño en las monedas se originó luego de la promulgación de la Ley 32251 y un fallo del Tribunal Constitucional que ordena el uso estricto de los símbolos patrios en los billetes y monedas.

Cabe precisar que el BCRP, a través de Abraham de la Melena, especialista en Análisis del Circulante del Banco Central, indicó se mantendrá el escudo actual en las monedas y billetes nacionales.

LEE TAMBIÉN: Grupo Romero acuerda alianza estratégica con UNO CORP para operaciones de Primax en Perú y Ecuador



Asimismo, advirtió sobre las complicaciones y costos que llevaría la implementación del proyecto de reglamento que busca modificar los diseños en la moneda peruana. Dicho documento propone incluir el escudo con banderas y estandartes, además de otras inscripciones como el lema “firme y feliz por la unión” y “República del Perú”.