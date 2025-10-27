En términos mensuales, el BCRP indicó que el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en septiembre. | Foto: Freepik
En términos mensuales, el BCRP indicó que el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en septiembre. | Foto: Freepik
Redacción EC
Redacción EC

El saldo de los créditos otorgados para la compra de viviendas registró una tasa de crecimiento del 6,6% interanual en septiembre de 2025, superior al 6,4% de agosto, y el más alto desde marzo de 2023, informó el .

Este incremento fue principalmente favorecido por el aumento interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 7,7% interanual en septiembre versus el 7,5% del mes anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

En términos mensuales, el BCRP indicó que el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en septiembre, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron un 0,8%.

Asimismo, se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En septiembre, solo el 6,4% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el 93,6% restante se otorgó en soles.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC