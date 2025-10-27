El saldo de los créditos otorgados para la compra de viviendas registró una tasa de crecimiento del 6,6% interanual en septiembre de 2025, superior al 6,4% de agosto, y el más alto desde marzo de 2023, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este incremento fue principalmente favorecido por el aumento interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 7,7% interanual en septiembre versus el 7,5% del mes anterior.

En términos mensuales, el BCRP indicó que el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en septiembre, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron un 0,8%.

Asimismo, se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En septiembre, solo el 6,4% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el 93,6% restante se otorgó en soles.