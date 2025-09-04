El crédito en soles aumentó 3,7% en julio con respecto al mismo mes del año anterior. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El crédito total al sector privado creció 3,8% en julio con respecto al mismo mes de 2024, la tasa más alta desde inicios de 2023, indicó el .

Además, se registró una aceleración de su tasa de crecimiento interanual por tercer mes consecutivo. Con relación a junio de este año, el aumento fue de 0,6%.

Por segmentos, el crédito a las personas subió 4,9% en julio con respecto al mismo mes del año anterior; en tanto, los otorgados a las empresas aumentaron 3,1%.

El incremento de este último, sin considerar el impacto de las amortizaciones de los créditos del programa Reactiva Perú, fue de 4,3%, según el reporte del BCRP.

En términos mensuales, en julio, el crédito a las personas aumentó 0,4% y el otorgado a empresas lo hizo en 0,7%.

El crédito en soles aumentó 3,7% en julio con respecto al mismo mes del año anterior y el que se otorgó en moneda extranjera creció 4,4%. En términos mensuales, el primero aumentó 0,7% y el segundo 0,4%.

