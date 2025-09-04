El crédito total al sector privado creció 3,8% en julio con respecto al mismo mes de 2024, la tasa más alta desde inicios de 2023, indicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Además, se registró una aceleración de su tasa de crecimiento interanual por tercer mes consecutivo. Con relación a junio de este año, el aumento fue de 0,6%.
Por segmentos, el crédito a las personas subió 4,9% en julio con respecto al mismo mes del año anterior; en tanto, los otorgados a las empresas aumentaron 3,1%.
El incremento de este último, sin considerar el impacto de las amortizaciones de los créditos del programa Reactiva Perú, fue de 4,3%, según el reporte del BCRP.
En términos mensuales, en julio, el crédito a las personas aumentó 0,4% y el otorgado a empresas lo hizo en 0,7%.
El crédito en soles aumentó 3,7% en julio con respecto al mismo mes del año anterior y el que se otorgó en moneda extranjera creció 4,4%. En términos mensuales, el primero aumentó 0,7% y el segundo 0,4%.
