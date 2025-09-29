El crédito total al sector privado, que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas, aceleró su tasa interanual de expansión por cuarto mes consecutivo, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así, pasó de un crecimiento de 3,9% en julio a 4,5% en agosto de 2025, su tasa de expansión más alta desde noviembre de 2022. En términos mensuales, el crédito aumentó en 0,7% en agosto.

Por monedas, en términos interanuales, el crecimiento del crédito en soles aumentó, pasando de 3,8% en julio a 4,0% en agosto; de manera similar para aquellos en moneda extranjera, de 4,4% en julio a 6,1% en agosto de 2025.

En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional se incrementó 0,6%.

Finalmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que el crédito en moneda extranjera creció en 0,8%.