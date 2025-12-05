Tarjetas Peruanas Prepago (TPP), Entidad Emisora de Dinero Electrónico y responsable de las soluciones Ligo y LigoPay, anunció su participación oficial en el piloto de la nueva Plataforma de Pagos Minoristas (PPM) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), inspirada en el modelo UPI (Unified Payments Interface), siendo una de las participantes.

La iniciativa permitirá que el país cuente con un sistema de pagos más rápido, simple y compatible entre todas las entidades, incorporando herramientas como un QR único para todo el país, pagos P2P (de persona a persona, como enviar dinero a un amigo o familiar) y pagos P2M (de persona a comercio, como pagar en tiendas o negocios), además de transferencias inmediatas y solicitudes de pago pensadas para facilitar el día a día de usuarios y empresas.

El BCRP ya culminó la Fase 1, dedicada a adaptar el modelo UPI al contexto peruano, y actualmente desarrolla la Fase 2, que contempla la implementación tecnológica y pruebas con la industria. El piloto controlado comenzará en diciembre de 2026, dando inicio a la Fase 3 del proyecto.

“Nuestra participación refleja el compromiso de Ligo y LigoPay con un ecosistema de pagos más eficiente, seguro e interoperable. Ser parte del piloto nos permitirá acelerar nuevas capacidades para usuarios y empresas, alineadas a los mejores estándares internacionales en pagos digitales”, señaló Alberto Castillo, CEO de Ligo.

TPP ha sido seleccionada en el primer grupo como una de las entidades participantes del piloto, lo que permitirá que las soluciones Ligo (billetera digital) y LigoPay (plataforma de pagos B2B) evolucionen para integrarse directamente a esta nueva infraestructura nacional.

Ligo indicó que con esta integración podrá ofrecer pagos más rápidos, simples y compatibles con cualquier entidad, además de un QR único para todo el país, lo que facilitará el uso para personas y negocios.

Por su parte, LigoPay permitirá que comercios y empresas cobren y procesen pagos de manera más ágil y con menos pasos, aprovechando la nueva infraestructura que impulsa el BCRP.