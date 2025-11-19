En septiembre de 2025, el empleo formal a nivel nacional aumentó 4,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando dieciocho meses consecutivos de expansión, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

PUEDES VER: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite ingreso de agua y alimentos a conciertos

De acuerdo con el BCRP, este desempeño significó la creación de 276 mil nuevos puestos de trabajo. En el sector privado, el empleo formal se incrementó en 5,9% interanual.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los sectores agropecuario, servicios y comercio explicaron la mayor parte de este resultado, con la creación de 90 mil, 75 mil y 31 mil puestos, respectivamente.

De manera consistente con esta evolución, la masa salarial formal, que representa el valor total de los ingresos percibidos por los trabajadores, registró un incremento de 9,1% en términos reales en septiembre, respecto al mismo mes de 2024. Este crecimiento estuvo impulsado por el avance del empleo formal, según información de la planilla electrónica.

En el sector privado, el BCRP reportó que la masa salarial aumentó en 10,2% interanual en términos reales, con aportes destacados de los sectores servicios y minería. Con este resultado, la masa salarial privada también acumuló dieciocho meses consecutivos de expansión.

Cabe precisar que el concepto de masa salarial se determina multiplicando el ingreso medio por el total de puestos de trabajo formales.