BCRP: expectativas de inflación a 12 meses se redujeron 2,03% en enero de 2026

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujeron de 2,13% en diciembre de 2025 a 2,03% en enero de 2026.
Así, las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta de inflación. De acuerdo con el BCRP, se consolida la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos y predecibles.
Asimismo, en enero todos los agentes económicos mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro del rango meta para 2026 y 2027.
Las expectativas de inflación para este año y el siguiente se encuentran en un rango entre 2,00% y 2,20%.
Con relación a este año 2026, los analistas económicos redujeron su proyección de inflación de 2,10% a 2,00% entre diciembre y enero, y el sistema financiero la redujo de 2,15% a 2,05%.
El presidente de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, afirmó que no tiene intención de despedir al presidente de la #ReservaFederal, #JeromePowell, tras días de críticas en los que lo calificó de "gran perdedor" y sugirió su destitución. En declaraciones recientes, Trump expresó su deseo de que Powell sea más proactivo en la reducción de las #tasasdeinterés, considerando que es el momento adecuado para hacerlo.
Estas declaraciones se producen en un contexto de volatilidad en los mercados financieros, donde las críticas de Trump a Powell generaron caídas significativas en Wall Street. A pesar de las tensiones, Powell ha mantenido su postura de no apresurar recortes en las tasas de interés y ha enfatizado la importancia de la independencia de la Reserva Federal.
