BCRP: expectativas de inflación a 12 meses se redujeron 2,03% en enero de 2026

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las expectativas de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero se redujeron de 2,13% en diciembre de 2025 a 2,03% en enero de 2026.

Así, las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen dentro del rango meta de inflación. De acuerdo con el BCRP, se consolida la confianza en que la inflación seguirá anclada en niveles bajos y predecibles.

Asimismo, en enero todos los agentes económicos mantuvieron sus proyecciones de inflación dentro del rango meta para 2026 y 2027.

Las expectativas de inflación para este año y el siguiente se encuentran en un rango entre 2,00% y 2,20%.

Con relación a este año 2026, los analistas económicos redujeron su proyección de inflación de 2,10% a 2,00% entre diciembre y enero, y el sistema financiero la redujo de 2,15% a 2,05%.