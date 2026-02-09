BCRP: expectativas empresariales mejoraron en enero de 2026 frente al mes previo

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, en enero de 2026, casi todos los indicadores de expectativas empresariales mejoraron frente al mes previo y todos permanecen en el tramo optimista.

El indicador de expectativas sobre el desempeño de la economía a tres meses subió de 55,3 puntos en diciembre a 56,5 puntos en enero. A 12 meses, aumentó de 64,5 a 64,8 puntos en el mismo periodo, dentro del tramo optimista.

Sobre las expectativas del sector, el índice a tres meses se ubicó en 58,6 puntos en enero, 1,9 puntos más que en el obtenido en diciembre; y a 12 meses subió de 64,6 a 67,6 puntos.

Asimismo, el BCRP detalló que el indicador de expectativas sobre la situación de sus empresas a tres meses aumentó de 57,9 puntos en diciembre a 60,9 puntos en enero. Por su parte, el de 12 meses creció de 69,7 a 71,0 puntos entre ambos meses.

En cuanto a la demanda de sus productos, este índice a tres meses creció de 58,7 a 61,0 puntos entre diciembre y enero; mientras que a 12 meses subió de 70,9 a 73,0 puntos en dicho lapso.

En enero el índice de expectativas de contratación de personal a tres meses se ubicó en 52,9 puntos frente al nivel registrado en diciembre (53,5 puntos). A 12 meses aumentó de 61,1 a 62,9 puntos entre diciembre y enero.

Además, el índice de inversión de sus empresas a tres meses subió de 57,6 puntos en diciembre a 58,2 puntos en enero, dentro del tramo optimista. A 12 meses se incrementó a 67,0 puntos en enero, luego de registrar 65,6 puntos en el mes previo.

Además, en enero de 2026, los indicadores de situación actual presentaron resultados mixtos frente a diciembre. En particular, mejoró el de negocios, que se mantuvo en el tramo optimista al aumentar de 58,0 puntos a 58,6 puntos entre diciembre y enero; y el de demanda con respecto a lo esperado que creció de 50,0 a 50,2 puntos entre ambos meses.

