BCRP: expectativas empresariales mejoraron en enero de 2026 frente al mes previo

Foto referencial de la sede del Banco Central de Reserva del Perú (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, en enero de 2026, casi todos los indicadores de expectativas empresariales mejoraron frente al mes previo y todos permanecen en el tramo optimista.

