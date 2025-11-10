El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que en octubre de 2025 la mayoría de los indicadores de expectativas empresariales se recuperaron frente al mes previo, y todos permanecen en el tramo optimista.

El indicador de expectativas sobre el desempeño de la economía a 3 meses se elevó de 55,6 puntos en septiembre a 55,9 puntos en octubre, y a 12 meses se ubicó en 61,0 puntos en octubre, dentro del tramo optimista.

Sobre las expectativas del sector, el índice a 3 meses llegó a 57,0 puntos en octubre y a 12 meses subió de 64,5 a 65,7 puntos entre septiembre y octubre. El indicador de expectativas sobre la situación de empresas a 3 meses registró 58,2 puntos en octubre, y el de 12 meses, 66,7 puntos.

En cuanto a la demanda de productos, el BCRP indicó que este índice a 3 meses se incrementó de 62,0 a 62,3 puntos entre septiembre y octubre. A 12 meses creció de 70,4 a 70,7 puntos en dicho lapso.

En octubre el índice de expectativas de contratación de personal a 3 meses llegó a 54,3 puntos frente al nivel registrado en septiembre (55,2 puntos). A 12 meses subió de 62,8 a 63,7 puntos entre septiembre y octubre.

Por otro lado, el índice de inversión de empresas a 3 meses creció de 55,9 puntos en septiembre a 56,5 puntos en octubre, dentro de la zona de optimismo. A 12 meses se incrementó a 65,3 puntos en octubre, luego de registrar 64,1 puntos en el mes previo.

Finalmente, en octubre de 2025, los siguientes indicadores de situación actual se encuentran en el tramo optimista y presentaron mejores resultados frente a septiembre: El indicador del negocio aumentó de 54,2 puntos en septiembre a 55,6 puntos en octubre; el de ventas creció de 58,3 a 58,4 puntos entre ambos meses, y el de órdenes de compra respecto al mes anterior, subió de 53,4 a 56,7 puntos.