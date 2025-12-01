Las exportaciones ascendieron a US$23.438 millones durante el tercer trimestre de 2025, lo que representó una expansión de US$2.793 millones (13,5%) frente a similar trimestre del año anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este desempeño se explicó por el mayor dinamismo de los precios de exportación, principalmente de productos tradicionales (18,9%), el cual fue reforzado por el notable crecimiento de los volúmenes embarcados de productos no tradicionales (19,0%), principalmente de los sectores agropecuario (35,5%) y pesquero (30,5%).

El BCRP precisó que el dinamismo en los embarques de productos no tradicionales se sustentó en el incremento de las ventas de arándanos, cuya campaña se desarrolló en el trimestre, paltas, mango congelado y del cacao y sus manufacturas.

Así como en la mayor disponibilidad de biomasa de pota, que permitió una gran expansión de los envíos de pota, tanto congelada como en conserva.

De este modo, las exportaciones totales, acumuladas en los últimos 4 trimestres, como porcentaje del PBI fueron de 26,6% al tercer trimestre de 2025, mayores respecto al mismo trimestre de 2024 (25,4%).