En septiembre de 2025, las exportaciones no tradicionales crecieron en 12,8% interanual, alcanzando los US$2.135 millones, debido al incremento de volúmenes exportados en 22,7%, específicamente del sector agropecuario, pesquero y minero no metálico, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este resultado fue parcialmente atenuado por la caída de los precios de los productos agrícolas, por la mayor oferta de frutas peruanas en el mercado internacional.

De enero a septiembre, el BCRP señaló que las exportaciones no tradicionales acumularon US$16. 394 millones, lo que representó un crecimiento de 17,1% frente a las del mismo periodo de 2024, producto del incremento de los volúmenes de exportación en 21,7% , principalmente de productos pesqueros (44,1%) y agropecuarios (32,8%).

En el ámbito regional, Perú registró el mayor crecimiento de las exportaciones no tradicionales en el acumulado de doce meses a septiembre. La expansión fue de 17,4%, superando a Colombia (12,9%,), México (7,3%,), Chile (6%,) y Brasil (5,4%,).

Exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron 16,3%

En septiembre, las exportaciones agropecuarias no tradicionales alcanzaron los US$1.242 millones, lo que representó un crecimiento de 16,3% respecto a las del mismo mes del año anterior, sustentado en un aumento de 38% en los volúmenes embarcados. Este avance respondió al incremento en los envíos de paltas en 143,9%, de arándanos en 55,5%, de cacao en 45,8 por ciento; y de otras frutas congeladas en 65,8%.

Exportaciones pesqueras no tradicionales crecieron 37,9%

Por su parte, las exportaciones pesqueras no tradicionales alcanzaron los US$177 millones, un incremento de 37,9% respecto a septiembre de 2024. Este avance estuvo explicado principalmente por el aumento de 35,3% en los volúmenes exportados, asociado a una mayor disponibilidad de biomasa de pota. Destacaron los envíos de pota congelada, que aumentaron 690% interanual, y de pota en conserva, que crecieron 626,7%. Asimismo, se registraron mayores despachos de conservas de atún, langostino entero congelado y camarones.