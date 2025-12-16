El BCRP señaló además que esta moneda, de curso legal, se podrá adquirir en el Portal de Ventas del banco a un precio inicial de S/278. Foto: BCRP.
Redacción EC
Redacción EC

El pone en circulación desde hoy 16 de diciembre de 2025, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario de la fundación republicana del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.

La emisión máxima de esta moneda, de acuerdo con el BCRP, es de 5000 unidades.

Características de la moneda

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

En el reverso se muestra la fachada del colegio, circundando la parte superior la frase GLORIOSO COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS y sobre la fachada el escudo del colegio y el período que se conmemora 1825 – 2025.

El BCRP señaló además que esta moneda, de curso legal, se podrá adquirir en el Portal de Ventas del banco a un precio inicial de S/278.

