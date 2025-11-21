El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció que, en diciembre del presente año, emitirá el nuevo Reglamento General de Pagos, tras un proceso de consulta con la industria y diversas instituciones. Asimismo, el mismo mes, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) publicará la hoja de ruta que marcará el inició de construcción del sistema de “Open Finance” en el Perú, empezando con el Open Banking.

“Hemos recibido más de 200 comentarios, muchos serán incorporados, y ahora estamos en condiciones de emitir en diciembre el reglamento general para que el ecosistema tenga una capa más sólida para distinguir infraestructuras, servicios e instrumentos”, señaló José Luis Vásquez, subgerente de Estrategia y Desarrollo de Pagos Digitales Minoristas del BCRP.

Vásquez adelantó, además, que en el 2026 trabajarán en la estandarización de las transferencias instantáneas y otros reglamentos, retos clave para la interoperabilidad de los sistemas financieros y tecnológicos. “Actualmente, existen diferentes modalidades de transferencias y aún persisten diferencias conceptuales y funcionales. Nuestro objetivo es armonizar estos procesos y alinear al Perú a los marcos internacionales”, precisó.

Ambos anuncios fueron realizados en el marco del evento “Pagos digitales 2026: Open Finance y Tendencias en Innovación”, realizado por el gremio Perú Payments Association-PPA, especializado en pagos digitales, con ocasión de su primer aniversario.

Durante su exposición, Vásquez, señaló que el uso del cash se ha reducido en 30% en los últimos 10 años, mientras que los pagos digitales han ganado terreno en las transacciones cotidianas. “La demanda por monedas disminuye y los billetes de baja denominación muestran un deterioro mayor a años anteriores, reflejando el impacto de la digitalización en los hábitos de pago”, anotó.

Por su parte, Oscar Basso Winffel, superintendente adjunto de riesgos de la SBS, anunció que en diciembre esperan publicar la hoja de ruta para implementar el Open Finance.

Subrayó la importancia del trabajo coordinado con el BCRP en la modernización del sistema financiero. “Sobre la piedra que está colocando el banco central, vamos a construir la casa”, afirmó, en referencia al anuncio de la próxima publicación del Reglamento General de Pagos en el marco de la estrategia de Open Payments del BCRP.

En su intervención, Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), sostuvo que la industria bancaria ve con entusiasmo el Open Finance y con ganas de competir.

Por su parte, Gustavo Leaño, presidente de Perú Payments, resaltó que, en su primer año, PPA está cumpliendo su objetivo de convertirse en el primer gremio especializado y representativo del ecosistema de pagos del país. Resaltó el crecimiento del número de asociados, pasando de 4 a 34, destacando la participación de fintech, adquirentes, emisores no bancarios, billeteras, proveedores tecnológicos, nacionales y multinacionales.