Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior sumaron US$1.343 millones en el tercer trimestre de 2024, monto que representó un incremento de 9,4% con relación al mismo trimestre del año anterior, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

MÁS INFORMACIÓN: SBS impulsa mayor competencia en el Sistema Privado de Pensiones con norma que permitirá el ingreso de nuevas entidades

Este nivel de remesas representa el máximo valor registrado desde la recopilación de estadísticas sobre este indicador.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El BCRP precisó que Estados Unidos representa el principal país de origen de las remesas.

“En el periodo, Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las remesas provenientes del exterior”, indicaron.

Asimismo, el BCRP señaló que las remesas en el tercer trimestre fueron equivalentes al 1,5 por ciento del PBI, casi similar al del mismo trimestre del año previo.