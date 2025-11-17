El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que a septiembre de 2025, la balanza comercial acumuló en los últimos doce meses un superávit de US$28.907 millones.

En términos mensuales, el superávit comercial de bienes alcanzó los US$3.654 millones en septiembre.

Las exportaciones sumaron US$8.464 millones, monto superior en 23% respecto a septiembre de 2024, impulsado por el aumento de 12,5% en los precios de exportación, y por el crecimiento de 9,4% en los volúmenes exportados.

El BCRP señaló que en el mismo mes, las exportaciones tradicionales sumaron US$6.304 millones, un crecimiento de 26,8% interanual, explicado por el alza en los precios del oro y cobre, así como por los mayores volúmenes de cobre concentrado.

También se observó un avance en las ventas de harina de pescado y un incremento en los precios internacionales del café. En el caso de los productos no tradicionales las ventas al exterior ascendieron a US$2.135 millones, 12,8% más que en septiembre de 2024, debido principalmente a los mayores volúmenes exportados de los sectores agropecuario, pesquero y minero no metálico.

Por su parte, las importaciones aumentaron en 11,7% a US$4.810 millones en septiembre, reflejo de las mayores compras de insumos industriales, bienes de capital y bienes de consumo duraderos.

Términos de intercambio aumentaron 13,5% interanual

En el mismo mes, el BCRP indicó que los términos de intercambio crecieron 13,5% frente a septiembre de 2024, debido al aumento de 12,5% en los precios de exportación y a la reducción de 0,9% en los precios de importación. El alza estuvo asociada principalmente al mayor precio internacional del oro, del cobre y del café.