El superávit en cuenta corriente anualizado subió de 2,1% a 2,2% del PBI entre el tercer trimestre del 2024 y 2025, contando así con ocho trimestres consecutivos de resultados positivos en términos acumulados, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Entre los factores que favorecieron su expansión por US$1.113 millones, destacan el importante aumento del superávit comercial, influenciado por los mayores términos de intercambio, la recuperación de la producción local de fruta fresca, de zinc y de productos pesqueros, así como por una mayor demanda externa de textiles, productos siderometalúrgicos con destino a Estados Unidos y de oro por el contexto de incertidumbre global, y la evolución positiva del empleo en el exterior que impuso un ingreso continuo de remesas al país.

En términos trimestrales, el BCRP señaló que la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de US$2.455 millones en el tercer trimestre del 2025, equivalente a 2,8% del PBI, superior en US$432 millones al superávit observado en el mismo trimestre del 2024 (2,7% del producto).

Este resultado se explicó fundamentalmente por la ampliación del superávit de la balanza comercial de bienes en US$1.381 millones, a su vez resultado del persistente dinamismo de los términos de intercambio y del incremento de embarques al exterior de productos no tradicionales agropecuarios y pesqueros; así como de oro, zinc, harina de pescado y gas natural.

Lo anterior fue reforzado por el incremento del ingreso secundario en US$256 millones, producto de las mayores remesas provenientes del exterior e impuesto a la renta de no residentes. No obstante, el BCRP precisó que estas presiones superavitarias estuvieron limitadas por un aumento de las utilidades de empresas con inversión directa extranjera (IDE), como consecuencia de altos precios de exportación de minerales y de márgenes más altos en el sector servicios, especialmente de empresas bancarias.