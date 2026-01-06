El número de pagos digitales por persona adulta aumentó de 90 en 2021 a 625 el año pasado, lo que implicó que estas operaciones se multipliquen por casi 7 veces en el último quinquenio, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este nivel de uso equivale a aproximadamente 1,7 pagos digitales diarios por adulto en 2025, reflejando un cambio estructural en los hábitos de pago de la población.

En este periodo, el crecimiento del uso de pagos digitales ha estado asociado principalmente a la expansión de billeteras digitales y tarjetas de pago.

El BCRP explicó que estas fueron utilizadas en operaciones cotidianas, lo que ha permitido su incorporación en segmentos donde anteriormente predominaba el uso de efectivo.

Para esta información se consideraron los últimos 12 meses hasta octubre del 2025.