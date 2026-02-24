Los accionistas y demás tenedores de valores con derecho a voto de la empresa canadiense Bear Creek Mining, propietaria del proyecto de plata Corani (Puno), aprobaron la adquisición de la compañía por parte de Highlander Silver Corp. El acuerdo se da conforme a la Ley de Sociedades Anónimas de Columbia Británica.

La operación obtuvo al menos el 66% de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados en la junta especial, así como el 66% de los votos emitidos por todos los tenedores de valores con derecho a voto, que sufragaron como una sola clase.

Asimismo, se alcanzó la mayoría simple requerida bajo el estándar de “aprobación de la minoría”, conforme al Instrumento Multilateral 61-101. En la misma sesión también se aprobaron los acuerdos de aplazamiento de intereses suscritos con Royal Gold Inc. y Equinox Gold Corp., los cuales también requerían mayoría simple bajo la normativa aplicable.

El cierre de la transacción está sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto, la Toronto Stock Exchange y el Tribunal Supremo de Columbia Británica.

De cumplirse las condiciones establecidas en el acuerdo modificado el 9 de enero de 2026, la operación se concretaría hacia finales de febrero. Cabe recordar, que el mes pasado, Highlander Silver Corp. concretó la compra del 14,6% de las acciones de Bear Creek Mining, tras una colocación privada por US$12.96 millones (18 millones de dólares canadienses), operación que marcó un paso clave hacía la anunciada fusión total entre ambas mineras.

El acuerdo, oficializado este 9 de enero tras la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores canadiense), incluye la emisión de 50 millones de acciones a US$0,36 canadienses por acción. Los fondos serán destinados a operaciones en dos frentes: el proyecto de plata Corani en Puno y la mitad de oro en Mercedes, Sonora, México.

Tras la fusión, la nueva entidad será liderada por el equipo ejecutivo de Highlander, mientras que Bear Creek dejará de cotizar en la TSXV y solicitará su baja como emisor en Canadá.