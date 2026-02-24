Resumen

De cumplirse las condiciones establecidas en el acuerdo modificado el 9 de enero de 2026, la operación se concretaría hacia finales de febrero. Foto: GEC.
Los accionistas y demás tenedores de valores con derecho a voto de la empresa canadiense Bear Creek Mining, propietaria del proyecto de plata Corani (Puno), aprobaron la adquisición de la compañía por parte de Highlander Silver Corp. El acuerdo se da conforme a la Ley de Sociedades Anónimas de Columbia Británica.

