Becas Grupo Romero: 8 de cada 10 beneficiarios mejoran su calidad de vida

La pandemia no hizo más que recordarnos las profundas brechas sociales que aquejan a nuestro país y la dificultad de los peruanos en situación de pobreza y los grupos vulnerables para acceder a educación. Esta realidad inspiró la creación del programa Becas Grupo Romero, que durante los últimos cinco años, desde su lanzamiento en 2020, ha contribuido a la formación de 1,8 millones de personas. La iniciativa recibió El Premio Especial Mediana Empresa en la categoría Educación durante la edición 28 del premio Creatividad Empresarial.

Su objetivo, mencionó Martín Pérez Monteverde, director ejecutivo de la Fundación Romero, es ofrecer capacitación inclusiva, accesible y enfocada en las competencias más demandadas por el mercado laboral, como el liderazgo, la innovación, el emprendimiento y las habilidades digitales.

Martín Pérez, director ejecutivo de la fundación Romero.

De esta manera, las becas se centran en cursos virtuales divididos en seis escuelas especializadas. Los beneficiarios acceden a ellas tras registrarse en un padrón manejado por el programa social o la entidad que mantenga un convenio con la fundación.

El programa tiene un alcance nacional. Gracias a nuestras alianzas con instituciones del Estado, gobiernos locales y organizaciones sociales, logramos que las becas lleguen de manera equitativa a todas las regiones del Perú. Por ejemplo, iniciativas como las Becas Lenguas Originarias en Cusco y las alianzas con el Midis y el MTPE nos han permitido descentralizar el acceso, adaptando los cursos a la realidad de cada grupo poblacional”, explicó.

Estos esfuerzos apoyan principalmente a estudiantes de bajos recursos, personas mayores de 50 años, docentes, personas que hablan lenguas originarias, emprendedores y ciudadanos con discapacidad auditiva. Y si bien la iniciativa es privada, la sostenibilidad del programa es el resultado de la unión entre la empresa y el Estado, pues se han conformado sinergias con varios sectores para llegar a más peruanos.

“Hemos otorgado 100.000 becas para personas con discapacidad auditiva (en alianza con Conadis), 100.000 para adultos mayores de 50 años (en alianza con el BID y el MTPE), 100.000 para beneficiarios de programas sociales del Midis, y recientemente, 250.000 becas para docentes de colegios públicos en alianza con el Minedu. Más que priorizar a un grupo en particular, buscamos que cada segmento de la población tenga oportunidades de formación acordes a sus necesidades y que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones”, señaló Pérez.

Los logros de las becas se reflejan en la calidad de vida de 8 de cada 10 de sus beneficiarios. También, el 83,8% de sus becarios asumieron nuevas responsabilidades laborales y el 46% vio una mejora en su salario, según reveló una encuesta aplicada a más de 10.000 becarios en 2024.

La recepción del público ha sido positiva, mencionó el ejecutivo, y es que el 94,7% de los participantes se siente motivado a alcanzar sus metas profesionales gracias a lo aprendido. “Estos testimonios y cifras nos confirman que el programa ha calado en la sociedad y que existe una alta demanda por oportunidades de capacitación gratuita y de calidad”, recalcó.

El programa no solo busca reducir la brecha, sino que también persigue un sentido de sostenibilidad en el sentido de adaptarse a las demandas del mercado actual para que sus enseñanzas se mantengan vigentes. De esta manera, han adaptado su oferta educativa a las habilidades digitales.

“Actualmente, los cursos con mayor demanda son los relacionados a transformación digital, marketing digital, análisis de datos y liderazgo. En esa línea, firmamos una alianza con Microsoft para capacitar en habilidades digitales a más de 120.000 peruanos en los próximos tres años, y contamos con cursos certificados por universidades de prestigio como la UPC, que les permite a los docentes de escuelas públicas, por ejemplo, escalar en su carrera pública magisterial”, explicó.

Los retos y el legado

Si bien el programa busca reducir la brecha educativa, hay dificultades que superar para lograrlo. Una de ellas es la conectividad en zonas rurales y mantener actualizadas las mallas curriculares. Sobre lo primero, la Fundación Romero firmó una alianza con Entel para que todos los beneficiarios accedan a los cursos virtuales sin consumir sus datos.

La meta para este año es entregar 250.000 becas para docentes en alianza con el Minedu, además de consolidar iniciativas como Recomienda.pe, una plataforma que conectará directamente a los becarios, profesionales, técnicos y emprendedores en general con potenciales clientes para ofrecer sus servicios.

El programa ganador del premio Creatividad Empresarial el 2024 en la categoría Educación significó un reconocimiento que valida el esfuerzo de la fundación por innovar desde la filantropía. “Este premio no solo honra el trabajo de la Fundación, sino también el compromiso de miles de becarios que confiaron en nosotros”, mencionó Pérez.