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Resumen

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El 2025 no fue un año fácil para La Ibérica. El fuerte incremento en el precio internacional del cacao —que llegó a superar los US$12.000 por tonelada— puso a prueba a una de las empresas más antiguas del Perú. Con 117 años en el mercado, la compañía inicia el 2026 con una ambiciosa agenda que incluye fortalecer su presencia entre los turistas, expandir sus puntos de venta y seguir ampliando su portafolio de productos. Bernardo Suárez, gerente general de la firma, conversa con Día 1 sobre estos planes y las expectativas del negocio en un año marcado por el contexto electoral y un nuevo Fenómeno de El Niño.

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Entrevista