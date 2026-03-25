- Durante los últimos años el precio del cacao se ha elevado con fuerza. ¿Cómo les afectó este aumento?

Sin duda ha sido uno de los primeros retos que afrontamos el 2025. El alza de precios del cacao alcanzó un récord de hasta US$ 12.000 la tonelada. Históricamente, el valor era de US$ 2.500, pero ha ido fluctuando. Para el 2025 lo que teníamos estuvo alrededor de los US$ 10.500, que fue más de cuatro veces el costo normal; por lo que hemos tenido que ser muy creativos y productivos para reducir el impacto del alto costo, tanto en planta, en cadena de suministro, en distribución, en ventas, en todas las áreas de la empresa.

¿En cuánto elevó este aumento sus costos de producción?

El aumento se empezó a sentir hacia fines de 2023. En ese momento el cacao estaba en alrededor de US$ 2.500. El 2024 también fue un año complejo, pero teníamos stock que nos duró unos siete meses, más o menos. Eso nos ayudó a reducir un poco el costo del inventario ese año. Ya en 2025 no teníamos stock y el precio no bajó. Entonces la comparación es entre US$ 10.500 y US$ 2.500: la diferencia es de US$ 8.000 por tonelada. Si divides US$ 8.000 entre US$ 2.500, da 320%. Es decir, para nosotros el costo del cacao subió 320%.

- Ante este escenario, ¿por dónde pasaron las eficiencias para absorber el impacto?

Afortunadamente, ya habíamos emprendido el proceso de automatización de nuestra planta y habíamos comprado maquinaria, que al estar operativas nos permitieron soportar este incremento.

- Además de este contexto, también han reforzado su estrategia de expansión. ¿En qué consiste?

El 2025 apostamos por crecer como empresa fuera del país. En ese sentido, diseñamos un formato de tiendas para atender a los turistas: la primera en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la segunda en la avenida Diagonal en Miraflores y la tercera en Larcomar. Lo que queremos es dar la mejor experiencia al turista para que, cuando regrese a su país, se acuerde de La Ibérica, no solamente porque comió un chocolate rico sino porque en esa tienda sintió el Perú.

También desarrollamos tres tiendas para atender a los consumidores más exigentes: una está en Arequipa, a dos cuadras de la Plaza de Armas—en la esquina del jirón Jerusalén con San José— y otras dos en Lima: una en Jockey Plaza y la otra en el centro comercial Salaverry. Con ellas, hemos querido ofrecerle al consumidor peruano una tienda que transmita una experiencia similar a la de entrar a una joyería. Tiene acabados muy finos, una iluminación muy bonita; se siente que estás entrando a un ambiente de muy buena calidad. También hemos desarrollado 63 productos artesanales para vender en esas tiendas, que se elaboran en nuestro taller de producción artesanal en Arequipa.

- ¿Cómo les está yendo con estas tiendas premium?

En este mercado estamos siendo pioneros, porque estamos haciendo algo que no hace la competencia. Lo que hemos querido hacer es ponernos al nivel que tienen las chocolaterías en Europa para poder competir de tú a tú con ellos y, por qué no, una idea —no es un objetivo todavía, pero es una idea que tengo en la cabeza— ir a competir con ellos allá.

- ¿Este año planean continuar con esta expansión?

Sí, [en Perú] nosotros acabamos de abrir un módulo en Ica y vamos a abrir otro en Piura. Nuestra intención es seguir creciendo en provincias.

- ¿Cuándo se inaugurará el módulo de Piura?

Ese módulo ya se está construyendo, debe estar para abril.

- ¿Las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño no han retrasado estos planes?

Yo ya estoy peinando canas. Conozco lo que pasa en nuestro país desde hace varias décadas y he visto este escenario varias veces. No hay que parar, hay que seguir adelante, hay que seguir empujando.

- En el frente internacional, ¿cómo avanza la expansión?

En Chile tenemos ocho puntos de venta, con un portafolio de 80 productos, en Santiago y estamos trabajando para poder abrir dos más. El mercado [en este país] no es tan fácil como el peruano. En Perú somos muy receptivos con las marcas de afuera, pero en otros países no pasa eso, entonces nos cuesta bastante conseguir nuevos puntos de venta.

- ¿En qué otros mercados internacionales están buscando crecer?

Estamos en Estados Unidos y buscamos entrar a más estados en dicho país. Hemos llegado a Florida y el último trimestre del año pasado entramos a Nueva York, New Jersey y Connecticut, con un distribuidor en cada uno como en Florida.

- La Ibérica tiene un portafolio amplio de productos. ¿Planean seguir ampliándolo este año?

Sí, estamos a punto de sacar varios. Acabamos de lanzar unas chocotejas, este mes [desde quincena de marzo] sacamos el chocolate blanco y el chocolate tipo Dubái. El chocolate blanco es una propuesta bien interesante, porque ya lo teníamos, pero por la pandemia lo descontinuamos y lo estamos volviendo a producir porque muchísima gente lo ha solicitado.

- ¿En qué formato se presentarán estos productos?

El chocolate Dubái está bajo la marca ‘La Ibérica Chocolatier’ y bajo el formato de 50 gramos. En el caso del blanco, es una tableta con la marca La Ibérica en una presentación de 40 gramos.

- Para lanzar productos como el chocolate blanco o el chocolate Dubái, ¿cuánto invierte la empresa en investigación y desarrollo?

Más que los costos, lo que importa es el proceso de desarrollo de nuevos productos. Nosotros tenemos un proceso formal en el que están involucradas casi todas las áreas de la compañía. Nos reunimos todas las semanas para evaluar los productos, desarrollarlos y revisar su avance. Creo que esa es la clave del éxito: haber estructurado un proceso formal que involucra a todos los participantes en el desarrollo. Por eso hemos lanzado tantos productos. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que La Ibérica ha sido la empresa más innovadora de los últimos tres años en la categoría de chocolate.

lima 19 de marzo del 2026 BERNARDO SUAREZ, GERENTE GENERAL DE LA IBÉRICA / HUGO PEREZ

- Además del trabajo de los equipos, el tiempo también es clave. ¿Cuánto puede tardar este proceso?

Es relativo. En algunos casos tienes que comprar máquinas para desarrollar un producto, lo que implica un proceso un poco largo. Cuando solo es un nuevo formato, es bastante más rápido.

En el mejor de los casos, tres meses y, en el más lento, año y medio. Para el chocolate blanco, venimos trabajando hace año y medio, diría desde mediados del 2024.

- ¿Y cuánto tiempo tomó desarrollar el chocolate Dubái?

Ese proceso nos tomó bastante tiempo, casi un año, porque al inicio no había referencias que pudiéramos tomar como base. Tuvimos que traer productos de fuera y no fue fácil encontrar una buena referencia, porque nosotros, los peruanos, somos bien especiales para evaluar productos: tenemos un paladar muy fino. Por eso nos tomó tiempo definir una referencia y, al final, terminamos aplicando recetas propias, desarrollos propios, porque no encontrábamos fuera del Perú algo que realmente nos sirviera como referencia.

- Además de nuevos productos, ¿evalúan ofrecerlos en otros formatos?

Estamos evaluando. Dado que hemos desarrollado tiendas para turistas, estamos evaluando formatos que buscan los turistas. Todavía no está definido, pero sí estamos con ese pensamiento.

- En el canal ‘retail’, ¿planean ampliar su oferta?

Hay algunos productos que vamos a lanzar este año que sí pueden ir ahí. De hecho, dos más. El tema de los autoservicios no es tan simple, porque con ellos pasa esto: uno presenta los productos y eso pasa por una evaluación. Entonces uno depende más de lo que ellos indiquen que de lo que uno quiera ofrecerles.

¿Qué otras inversiones han contemplado para este año?

Nosotros planificamos con un poco más de tiempo. Lo que es el 2026 ya está: ya están compradas las máquinas, en proceso de fabricación, etc. Este año nuestras inversiones están básicamente en productividad y calidad.

Queremos mejorar aún más nuestra calidad. Hemos comprado un tostador de última generación que elevará la calidad del cacao y la eficiencia en términos de movimientos de nuestro material dentro de planta.

- ¿A cuánto asciende la inversión prevista para este año?

Unos US$ 5 millones.

- ¿Existe un plan de inversiones para los próximos años?

Ya está pensado el 2027, el 2028, el 2029, el 2030.

- ¿Qué viene para La Ibérica hacia el 2030?

Tenemos claro que tenemos que fortalecer tres ángulos, en términos productivos. Uno, calidad: inversiones en máquinas que nos permitan hacer mejor nuestros productos; segundo, máquinas que produzcan más cantidad, más kilos por hora, es decir, eficiencia; y tercero, estamos en un país con una normatividad muy exigente y, por lo tanto, tenemos que cumplirla. Entonces, hacemos inversiones grandes para cumplir con la normatividad. Entre esas inversiones, estamos en plena construcción —y terminamos en un par de meses— de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para nuestra fábrica.

- Arequipa fue golpeada recientemente por la activación de torrenteras. ¿Les impactó?

Sí, sí nos ha afectado. Básicamente nos ha atrasado, porque la ruta que se cortó hacia Lima; se cortó en Ocucaje y ralentizó el tránsito. No se paralizó del todo, pero se ralentizó bastante. En ese sentido, gracias a Dios, no nos afectó más.

- La empresa creció 10% en 2025. ¿Qué esperan para el 2026 en un contexto electoral y con un posible Niño Costero?

Lo que tú dices es una realidad que todavía no la tenemos tan clara. Queremos crecer este año por lo menos dos dígitos, pero todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de este Niño Costero.

“Estamos trabajando para abrir dos tiendas más en Santiago de Chile”



- ¿Por dónde viene la principal incertidumbre asociada al Niño Costero?

Por el consumo. Ya en el 2023 tuvimos un invierno un poco caluroso y sí nos afectó. Y este año, si tenemos un invierno similar, nos puede afectar.