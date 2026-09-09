Estados Unidos no pediría al Perú modificar sus leyes para favorecer las condiciones de un contrato de inversión, afirmó el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, al ser consultado sobre las recientes tensiones vinculadas a las inversiones en el país.

“Nunca Estados Unidos pediría a un país que cambie las leyes para beneficio de su contrato”, sostuvo el diplomático.

Navarro remarcó que la posición de su país parte del respeto al marco legal de los Estados con los que mantiene relaciones comerciales y de inversión. “Estados Unidos siempre tiene transparencia y claridad”, afirmó.

La declaración se produce en un contexto en el que las condiciones para las inversiones y el marco regulatorio peruano han cobrado especial relevancia en las discusiones empresariales y económicas.

Inversión y relación con Perú

El embajador señaló que la agenda de las autoridades estadounidenses para los próximos días estará enfocada en fortalecer los vínculos bilaterales y abordar asuntos relacionados con inversión, seguridad y el futuro de las relaciones entre ambos países.

Consultado por la presencia y las inversiones de China en el Perú, Navarro optó por no profundizar en el tema. “Yo no voy a entrar en ninguna polémica con China”, señaló.

En otro momento, Navarro destacó la realización de Expomina Perú 2026, que celebra su décima edición, y expresó su expectativa de que las inversiones estadounidenses en la minería peruana continúen creciendo durante los próximos años.

Para el embajador, la participación de compañías y representantes de distintos países en el evento representa una oportunidad para generar nuevos vínculos empresariales y profundizar la relación económica entre Perú y Estados Unidos.

Así, la minería aparece como uno de los espacios en los que ambos países buscan ampliar sus vínculos comerciales y de inversión, en una agenda bilateral que también incorpora asuntos de seguridad y cooperación.