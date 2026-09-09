Navarro evitó pronunciarse sobre las inversiones de China en Perú y destacó las oportunidades para ampliar la inversión estadounidense en minería. | Foto: Julio Reaño / GEC.
Navarro evitó pronunciarse sobre las inversiones de China en Perú y destacó las oportunidades para ampliar la inversión estadounidense en minería. | Foto: Julio Reaño / GEC.
Por Redacción EC

Estados Unidos no pediría al Perú modificar sus leyes para favorecer las condiciones de un contrato de inversión, afirmó el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, al ser consultado sobre las recientes tensiones vinculadas a las inversiones en el país.

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