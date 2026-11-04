Bernie Navarro, embajador estadounidense en el Perú, aseguró que las negociaciones sobre los aranceles que aplica Estados Unidos al Perú actualmente avanzan positivamente.

Durante una mesa redonda con medios de comunicación, posterior a la firma de un memorando de entendimiento en cooperación nuclear, Navarro se pronunció sobre este tema, luego que Keiko Fujimori, presidenta del Perú, solicitó públicamente al gobierno de Donald Trump novedades al respecto.

La mandataria hizo este pedido directamente al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de su visita al país hace unos meses.

“El objetivo es balancear las discrepancias del comercio y es muy complicado. Todos los días nuestros equipos, los de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), se reúnen para identificar cómo alcanzar un acuerdo que asegure ese balance y retornar, al menos, al punto de partida que teníamos antes” indicó a Gestión.

Ello implicaría como mínimo volver a estadio previo a los llamados “aranceles recíprocos”, que fijaron una tasa de 10% para los productos peruanos, dejando atrás la base cero que fijó el TLC entre ambos países. Navarró sostuvo además que el diálogo es diario con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia a la cabeza.

Asimismo, señaló que las tarifas son una atribución del presidente Trump, pero que en el marco de su interés por retomar la presencia en la región y especialmente en Perú, están abiertos a seguir profundizando la relación bilateral.

“Nuestra Estrategia Nacional de Seguridad es clara: el Hemisferio Occidental es el más importante del mundo para Estados Unidos”, precisó.

Cabe recordar que en julio, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, los aranceles recíprocos fueron anulados, pero la administración de Trump utilizó otra norma para volver a fijarlos, esta vez por fallas en prohibir las importaciones producto del trabajo forzoso a 60 países, lo que elevó la tasa a 12,5% para Perú, respecto al 10% previo.