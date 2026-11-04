Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú. (Foto: Andina)
Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Bernie Navarro, embajador estadounidense en el Perú, aseguró que las negociaciones sobre los aranceles que aplica Estados Unidos al Perú actualmente avanzan positivamente.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?