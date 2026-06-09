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Berthin Vela, nuevo titular del Mincetur | Foto: Presidencia
Berthin Vela, nuevo titular del Mincetur | Foto: Presidencia
Por Redacción EC

El martes 9 de junio, el presidente de la República, José María Balcázar, juramentó a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en sustitución de José Reyes Llanos, quien presentó su renuncia el pasado 3 de junio.

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