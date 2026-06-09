El martes 9 de junio, el presidente de la República, José María Balcázar, juramentó a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en sustitución de José Reyes Llanos, quien presentó su renuncia el pasado 3 de junio.

Su incorporación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 172-2026-PCM, a menos de dos meses de que concluya el actual periodo gubernamental.

El cambio, oficializado por la RS N.° 172-2026-PCM, se produce tras cuestionamientos del Congreso sobre la vigencia del acuerdo comercial Perú-Brasil, firmado en 2016 y ratificado en 2017, a menos de dos meses de que concluya la gestión.

¿Por qué renunció el exministro José Reyes Llanos?

El Parlamento impulsaba la interpelación al saliente ministro Reyes Llanos, para aclarar la posición del Poder Ejecutivo frente a los retrasos en la ratificación del tratado comercial.

Reyes Llanos, quien permanecía en el cargo desde febrero de 2026, renunció mediante una carta dirigida al mandatario Balcázar tras manifestar discrepancias técnicas sobre las negociaciones con Brasil.

José Reyes Llanos | Foto: Difusión

“Considero que la conducción de temas vinculados a acuerdos o entendimientos internacionales exige no solo una evaluación de oportunidad comercial o política inmediata, sino también una ponderación integral de los intereses permanentes del Estado”, enfatizó en el documento.

Asimismo, señaló que los tratados internacionales sobre integridad y anticorrupción deben priorizar la gobernanza y los intereses del Estado por encima de beneficios políticos o comerciales inmediatos.

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Sobre la trayectoria de Berthin Gómez Vela

Por su parte, Berthin Gómez Vela cuenta con experiencia reciente en el sector público, habiéndose desempeñado como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

De acuerdo con su declaración jurada de intereses, Gómez Vela también ejerció funciones como jefe de Asesoría Jurídica en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), ocupó diversos puestos en Provías Descentralizado y, desde febrero de 2026, ejerce como director en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).