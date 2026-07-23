El strip mall se inaugura contando con la operación de Metro, una de sus tiendas ancla. Foto: GEC.
El strip mall se inaugura contando con la operación de Metro, una de sus tiendas ancla. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Besco inauguró Las Lomas Plaza, el primer strip mall del distrito del Rímac, marcando su ingreso al negocio de desarrollos comerciales y consolidando un modelo urbano que integra vivienda, comercio y servicios en un mismo espacio.

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