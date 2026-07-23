Besco inauguró Las Lomas Plaza, el primer strip mall del distrito del Rímac, marcando su ingreso al negocio de desarrollos comerciales y consolidando un modelo urbano que integra vivienda, comercio y servicios en un mismo espacio.

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El proyecto forma parte de Las Lomas del Rímac, urbanización que también comprende los desarrollos residenciales Altos del Rímac, Pradera del Rímac y Las Lomas Residencial.

Las Lomas Plaza cuenta con 6.000 metros cuadrados de área arrendable, distribuidos en 23 locales comerciales, y fue concebido como un centro de conveniencia para acercar servicios esenciales, salud, deporte, gastronomía y comercio a las más de 6.000 familias que conformarán esta comunidad, así como a los vecinos de las zonas aledañas.

El strip mall se inaugura contando con la operación de Metro, una de sus tiendas ancla. Las demás marcas que conforman la propuesta comercial irán iniciando operaciones de manera progresiva. Entre ellas se encuentran Smart Fit, la segunda tienda ancla del proyecto; Mifarma con su formato Prime, el más completo de la cadena, con categorías de farmacia, dermocosmética, belleza, ortopedia y bienestar, así como Norky’s y Bobocha. El proyecto registra un 76% de área arrendada, reflejando el interés de operadores comerciales por formar parte de este nuevo polo de desarrollo urbano.

“Con Las Lomas Plaza damos un paso importante en la evolución de Besco al incorporar una nueva línea de negocio que complementa nuestra experiencia en desarrollos residenciales. Más allá del componente comercial, este proyecto responde a una visión de ciudad: crear espacios donde las personas puedan vivir, acceder a servicios y desarrollar su vida cotidiana en un mismo entorno, contribuyendo al bienestar de las familias y al crecimiento ordenado del Rímac”, señaló Mauricio Caballero, gerente general de Besco.

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Para su primer año de operación, se estima que el strip mall reciba un promedio de 3.000 visitantes diarios, equivalente a más de un millón de visitas, con ventas proyectadas de entre S/2.5 millones y S/3 millones. Se espera que aproximadamente el 50% de los visitantes provenga de los residentes de Las Lomas del Rímac y el resto de los vecinos del distrito y zonas cercanas.

Con este proyecto, Besco amplía su propuesta de valor hacia desarrollos de uso mixto que integran vivienda y comercio, contribuyendo a la consolidación de comunidades más conectadas y al fortalecimiento de nuevos polos urbanos en la ciudad.

Cabe precisar que Las Lomas Plaza forma parte de un desarrollo integral que también incluye Las Lomas Residencial, un edificio de 144 departamentos que ya fue entregado a sus propietarios y que registra un 82% de unidades vendidas. En conjunto, ambos proyectos han implicado una inversión de S/80 millones.